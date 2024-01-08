Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri İsrail\'i Kınadı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden bir grup öğrenci, insani yardım alamayan Gazze halkının ve hastalarını kaybeden hekimlerin yanında olduklarını belirterek, İsrail'i kınadı.

Beyaz önlüklerinin üzerine Filistin atkıları takan öğrenciler, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Kampüsü'ndeki dekanlık binası önünde toplandı.

Grup adına yapılan açıklamayı, Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Ahmet Hakan Ertem okudu.

Açıklamada, insani yardım girişine müsaade edilmeyen Gazze halkının ve hastalarını kaybeden hekimlerin yanında olunduğu belirtildi.

Gazze'de, El-Ehli Babtist Hastanesinin bombalanması sonucu en az 500 sivilin hayatını kaybettiği, Endonezya Hastanesinde elektrik, su ve iletişimin kesildiği, el-Avde hastanesi ile Hasta Dostları Hastanesi ve çevresinin hedef alındığı anlatılan açıklamada, bölgede sayısız ambulansın vurulduğu, Şifa Hastanesi, Nasr Çocuk Hastanesi, Türk-Filistin Dostluk Hastanesi çevrelerinin bombalandığı aktarıldı.

Açıklamada, toplam 131 hastane, 304 okul, 183 cami, 4 kilise, 163 basın kuruluşu, 55 bin konutun işgalci rejimin silahlarına hedef olduğu kaydedilerek, "8 binden fazla çocuk, 6 binden fazla kadın, 311 sağlık personeli, 103 gazeteci hayatını kaybetmiş, 1.9 milyon kişi evsiz kalmıştır. Her birinin ayrı hayatları olduğunu unutulan ve ne yazık ki zamanla birer sayıya indirgenen 20 bin kişiden 9 bini tıbbi malzeme yokluğundan hayatını kaybetmiştir." ifadelerine yer verildi.