 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri İsrail'i Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri İsrail'i Kınadı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Gazze'deki insani yardım alamayan halkın ve hastalarını kaybeden hekimlerin yanında olduklarını belirterek İsrail'i kınadı. Öğrenciler, dekanlık binası önünde toplanarak açıklama yaptı. Açıklamada, Gazze'de yaşanan bombalamalar sonucu yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği, hastanelerin hedef alındığı ve binlerce kişinin evsiz kaldığı vurgulandı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri İsrail\'i Kınadı
08.01.2024 - 14:05,
Abone Ol

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden bir grup öğrenci, insani yardım alamayan Gazze halkının ve hastalarını kaybeden hekimlerin yanında olduklarını belirterek, İsrail'i kınadı.

Beyaz önlüklerinin üzerine Filistin atkıları takan öğrenciler, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Kampüsü'ndeki dekanlık binası önünde toplandı.

Grup adına yapılan açıklamayı, Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Ahmet Hakan Ertem okudu.

Açıklamada, insani yardım girişine müsaade edilmeyen Gazze halkının ve hastalarını kaybeden hekimlerin yanında olunduğu belirtildi.

Gazze'de, El-Ehli Babtist Hastanesinin bombalanması sonucu en az 500 sivilin hayatını kaybettiği, Endonezya Hastanesinde elektrik, su ve iletişimin kesildiği, el-Avde hastanesi ile Hasta Dostları Hastanesi ve çevresinin hedef alındığı anlatılan açıklamada, bölgede sayısız ambulansın vurulduğu, Şifa Hastanesi, Nasr Çocuk Hastanesi, Türk-Filistin Dostluk Hastanesi çevrelerinin bombalandığı aktarıldı.

Açıklamada, toplam 131 hastane, 304 okul, 183 cami, 4 kilise, 163 basın kuruluşu, 55 bin konutun işgalci rejimin silahlarına hedef olduğu kaydedilerek, "8 binden fazla çocuk, 6 binden fazla kadın, 311 sağlık personeli, 103 gazeteci hayatını kaybetmiş, 1.9 milyon kişi evsiz kalmıştır. Her birinin ayrı hayatları olduğunu unutulan ve ne yazık ki zamanla birer sayıya indirgenen 20 bin kişiden 9 bini tıbbi malzeme yokluğundan hayatını kaybetmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ankara Üniversitesi, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri İsrail'i Kınadı - Son Dakika


14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58
İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20
Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16
Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50
Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42
Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
12:32
AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09
5 ilde 'Barbie-Es' fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı

Son Dakika
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20 Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16 Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50 Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 14:36:21. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri İsrail'i Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement