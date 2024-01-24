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Ankara Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Avrupa'daki eğitim kurumlarıyla işbirliği yapıyor - Son Dakika
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Ankara Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Avrupa'daki eğitim kurumlarıyla işbirliği yapıyor

Ankara Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Avrupa'daki eğitim kurumlarıyla ortaklaşa yürüttüğü projelerle Türk Üniversitelerinin uluslararası işbirliklerini artırmayı hedefliyor. YEPTİM Projesi kapsamında, üniversiteler Avrupa ülkeleriyle işbirliği yaparak çevre ve iklim alanında eğitim ve araştırma altyapısını geliştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, hipoterapi alanında da önemli bir proje olan YEPTİM, at üzerinde tedavi yöntemlerini geliştirerek çocuklara fayda sağlamayı ve at yetiştiriciliğine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Ankara Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Avrupa\'daki eğitim kurumlarıyla işbirliği yapıyor
24.01.2024 - 20:47,  Güncelleme: 21:14
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Ankara Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Avrupa'daki eğitim kurumlarıyla ortaklaşa yürüttüğü projelerle Türk Üniversitelerinin uluslararası işbirliklerini artırmayı hedefliyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, yürütücüsü oldukları YEPTİM Projesi hakkında, proje ortakları Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Bulgaristan Trakya Üniversitesi Rektörü Lazarin Lazarov ile AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ünüvar, 9 Avrupa ülkesinin önemli üniversiteleriyle yürüttükleri projenin misyon strateji belgesini imzalamak üzere Belçika ve Hollanda'ya geldiklerini belirtti.

Avrupa üniversiteleriyle, Yeşil Mutabakat, Ufuk Avrupa, Dijital Avrupa, Marie Curie, Jean Monnet ve Dayanışma Ağı gibi programlarla işbirliği sağlamaya yönelik temaslarda bulunduklarını aktaran Ünüvar, Ankara Üniversitesinin Avrupa'dan Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Polonya, Hollanda, Slovakya ve Bulgaristan gibi ülkelerden üniversite rektörleri ile Selene Projesi'nin misyon strateji belgesini imzaladıklarını kaydetti.

Selene Projesi'nin Avrupa Üniversiteleri tarafından oluşturulan, AB Yeşil Mutabakatı ve Tek Sağlık çerçevesinde iklim ve çevre alanında eğitim ve araştırma altyapısını sürdürülebilir hedeflerle birleştiren uluslararası ve disiplinler arası bir üniversite ittifakı olduğunu anlatan Ünüvar, bunun özellikle "Tek Sağlık", tıp, veteriner hekimlik ve sağlığın diğer alanlarına bütüncül bir bakış ortaya koyan önemli bir proje olduğunu bildirdi.

YEPTİM'in hipoterapi alanında çok önemli bir proje olduğunu kaydeden Ünüvar, üç üniversitenin yer aldığı ve Ulusal Ajans tarafından desteklenen projenin geldiği aşamayı incelemek üzere Amsterdam'da toplandıklarını ifade etti.

Otizm, down dendomu, serebral palsi, MS (Multiple Skleroz) ve parkinson gibi birçok bedensel ve fiziksel rahatsızlıklarının atlı terapi ile tedavi edildiğini anlatan Ünüvar, at üzerinde tedavi yöntemlerini geliştirmeyi amaçlayan YEPTİM Projesi'nin dijital gerçekliği de dikkate alarak sektörün en önemli firmalarıyla işbirliği yaptığını dile getirdi.

Ünüvar, bu projenin gelişimsel rahatsızlığı olan çocuklara faydası olacağını ve ülkemizdeki at yetiştiriciliğine de ciddi katkı sağlayacağını vurguladı.

Türkiye'de at yetiştiriciliği noktasında önemli bir adım

Rektör Köseoğlu, Türkiye'nin en önemli hipoterapi merkezlerinden birine sahip olduklarını belirterek, YEPTİM'in at yetiştiriciliğinde en önemli teknikleri sanal gerçeklik çerçevesinde sunduğunu vurguladı.

YEPTİM'in geldiği aşamanın kendisini çok memnun ettiğini ifade eden Köseoğlu, projenin Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin uluslararasılaşma çabalarına çok önemli katkısı olacağını dile getirdi.

Bu projenin Türkiye'de at yetiştiriciliği noktasında önemli bir adım olduğunu aktaran Köseoğlu, Hollanda'daki paydaşlarının da katkılarından çok memnun olduğunu belirtti.

Türk Üniversiteleriyle işbirliği

Bulgaristan Trakya Üniversitesi rektörü Lazarov, projenin parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, Türk üniversiteleriyle işbirliğinin kapasite gelişimi açısından önemine dikkati çekti.

Lazarov, projenin çok önemli çıktılar ortaya koyduğunu ifade ederek, projenin sonraki toplantılarının Bulgaristan'da yapılmasını arzuladıklarını belirtti.

Rektör Köseoğlu'na Hollanda'daki temaslarında Genel Sekreter Dr. Mümin Şen ve Öğretim Görevlisi Ali Ekber Ün eşlik ederken, heyete Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Kaan Orhan, Dr. Cafer Yıldırım ve Öğretim Görevlisi Ümmet Artuç da yer aldı.

Kaynak: AA
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