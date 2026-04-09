Anne Ehliyetiyle Spor Yolculuğu
09.04.2026 12:11
Tuğba Tetik, çocuklarını judoda başarıya taşımak için ehliyet alarak her gün antrenmana götürüyor.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde Tuğba Tetik, çocukları Tuğrul (16) ve Talha Tetik'i (11) judo antrenmanına götürebilmek için ehliyet aldı. Annelerinin her gün 25 kilometre uzaklıktaki spor salonuna antrenmana götürüp getirdiği judocu kardeşler, ulusal ve uluslararası turnuvalarda şampiyon olup, birçok madalya kazandı.

Tuğba ve Tayfun Tetik çiftinin çocukları Tuğrul ve Talha Tetik, 5 yaşında judo yapmaya başladı. Ev kadını Tuğba Tetik, Çubuk Engelsiz Spor Kulübü sporcuları olan çocuklarını, 25 kilometre uzaklıktaki spor salonunda yapılan antrenmanlara götürebilmek için 2020 yılında sınava girerek ehliyet aldı. Tuğba Tetik, yaklaşık 6 yıldır her gün otomobille çocuklarını judo antrenmanına götürüp getiriyor. Tuğrul ve Talha Tetik kardeşler de katıldıkları ulusal ve uluslararası turnuvalarda birçok madalya aldı. Tuğrul Tetik, geçen yıl mayıs ayında Slovenya'da düzenlenen Judo Avrupa Kupası'nda, 2024 yılında da Kocaeli'nde yapılan Judo Avrupa Kupası'nda 3'üncü olmayı başardı. Talha Tetik de 6 yıl gibi bir sürede turnuvalarda 29 madalya kazandı.

'EŞİME DE YÜK OLMUYORUZ'

Anne Tuğba Tetik, esnaf olan eşinin işleri nedeniyle çocuklarının başlarda toplu taşıma ile antrenmana gittiğini anlatarak, "'Çocuklarıma daha çok yararlı olabilmek için ne yapabilirim' diye düşündüm. Evimiz spor salonuna uzak bir mesafede olduğundan dolayı çocukları okula ve judo antrenmanlarına getirip götürmek için ehliyet almaya karar verdim. Ehliyet alma sürecimde, sürekli olarak çocuklarımın başarılı olmalarını, daha iyi yerlere gelmelerini ve bayrağımızı daha iyi yerlerde dalgalandırmalarını sağlamayı düşündüm. Artık çocuklarımı kendim götürüp getiriyorum. Onlar da memnun oldular. Eşim zaten esnaf, istediği gibi gelip gidemeyeceği için, çocuklarımı da götüremeyeceği için bütün sorumluluk bana aitti. Eşime de artık yük olmuyoruz" dedi.

'ONLARI OLİMPİYATTA GÖRMEK İSTİYORUM'

Çocuklarının başarılı olma noktasında aldığı ehliyetin katkısı olduğunu ifade eden anne Tuğba Tetik, "Eskisi kadar toplu taşımada yorulmuyorlar ve antrenmanlarını kaçırmıyorlar. Bu sporu yapmalarının çok avantajını gördüm. Disiplin ve sorumluluk var. Çocuklarım buraya geldiği günden bu yana kötü alışkanlıklar ve kötü arkadaşlıklar edinme gibi bir durumları da söz konusu değil. O yüzden böyle bir sporla uğraşmalarını çok seviyorum. Onlar her elde ettiği başarıda evde; sevinç, çığlık, gözyaşı hepsi oluyor. Mutluluktan ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Bu tarif edilebilecek bir duygu değil, yaşamak lazım. İkisini de olimpiyatlarda görmek, orada onları izlemek ve Türk bayrağımızı açmalarını istiyorum. Her başarı aldıklarında 'iyi ki ehliyet almışım' dedim. Beni pişman etmediler. Mutluluk ve gurur duyuyorum" diye konuştu.

'AİLEMİZİ GURURLANDIRMAK İSTİYORUZ'

11 yıldır judo sporu ile ilgilendiğini ifade eden Tuğrul Tetik, "Annemizin ehliyet alması çok iyi oldu. Salona gitmemizi daha da kolaylaştırdı. Maçlara kolay gidiyoruz ve antrenmanlara daha hızlı yetişiyoruz, geç kalmıyoruz. Bundan sonraki hedefim olimpiyat şampiyonasına gidip olimpiyat şampiyonu olmak, orada bayrağımızı dalgalandırıp ailemi tekrar gururlandırmak" dedi.

Talha Tetik ise "Annemin fedakarlığından dolayı aldığım madalyaları ona armağan ettim. Ben şampiyon olunca çok mutlu oluyor. Uluslararası maçıma gittiğim zaman 1'incilik kürsüsüne çıkıp madalya almıştım. Ehliyet alıp bize destek olmasından dolayı ağabeyimle beraber madalyalarımızı anneme armağan ettik. Onu bu şekilde gururlandırdık. Olimpiyat ve dünya şampiyonu olarak ailemi gururlandırmak istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Şehirde ’canavar’ alarmı Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor
Kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı Kardeşini korumak isterken öldürülen Hakan Çakır cinayeti davasında karar açıklandı
Taciz edilen eşcinsel bir araba dayak attı Taciz edilen eşcinsel bir araba dayak attı
İhanet cenazede ortaya çıktı : İki sevgili tabut başında kavga etti İhanet cenazede ortaya çıktı : İki sevgili tabut başında kavga etti
Anahtar Parti’den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu bizzat takacak Anahtar Parti'den sürpriz transfer: Rozetini Ağıralioğlu bizzat takacak
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda teröristin eşinin ifadesi çıktı İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda teröristin eşinin ifadesi çıktı
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar 8 kişi gözaltında Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar! 8 kişi gözaltında
Yıldız futbolcuyu yıkan ihanet Kardeşi başka bir adamla basmış Yıldız futbolcuyu yıkan ihanet! Kardeşi başka bir adamla basmış
Fatih Terim’den Lucescu’ya veda Fatih Terim'den Lucescu'ya veda
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var

12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:49
Telegram’dan kapıya “Motokuryeli bahis ağı“ için hükümet harekete geçiyor
Telegram'dan kapıya! "Motokuryeli bahis ağı" için hükümet harekete geçiyor
11:46
Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde İşte ilk sözleri
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde! İşte ilk sözleri
11:29
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
11:01
İsrail’den yeni açıklama: Lübnan’da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
10:33
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı Önce paylaştı sonra sildi
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı! Önce paylaştı sonra sildi
10:30
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
10:22
Bekçi olmanın şartları değişti
Bekçi olmanın şartları değişti
09:48
Akaryakıta dev indirim geliyor Tarih ve rakam netleşti
Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
09:22
Dünyaya rahat nefes almak haram 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
