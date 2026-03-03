Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı - Son Dakika
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı

03.03.2026 15:13  Güncelleme: 15:14
Samsun'da tartıştığı kızı Tuba Günaydın'ı boğazını sıkarak öldüren ve ardından intihar süsü vermek için bileklerini kesmeye çalışan annesi Sultan Günaydın, duruşmada "Pişmanım" dese de mahkeme heyeti, sanığa 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Samsun'da tartıştığı öğretmen kızı Tuba Günaydın'ın (34) boğazını sıkıp boynunu kırarak öldürdükten sonra bileklerini keserek intihar görünümü vermeye çalışan Sultan Günaydın (59), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 9 Nisan 2025'te saat 03.30 sıralarında Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Sakarya İlkokulu'nda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni olan Tuba Günaydın ile annesi Sultan Günaydın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile anne-kız arasında evin banyosunda boğuşma yaşadı. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Sultan Günaydın, kızının bileğini kesip intihar ettiğini belirterek ihbarda bulundu. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede; Tuba Günaydın'ın boğazının sıkılıp, boynunun kırılarak öldürüldüğü, şüpheli olan annesinin olayı intihar gibi göstermek için kızının bileklerini de kestiği tespit edildi.

ANNE TUTUKLANDI

2021 yılında eşinden ayrıldığı Tuba Günaydın'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Sultan Günaydın, ifadesinde; kızının kendisini banyoya çağırdığını, gittiği anda kendisine saldırdığını, öldüğünü anlayınca intihar gibi göstermeye çalıştığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sultan Günaydın hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi. İddianame, Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Davanın karar duruşması bugün görüldü. Son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanığa 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Kaynak: DHA

Samsun, Güncel, Son Dakika

