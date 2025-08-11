Hatay'ın Antakya ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Ali C. idaresindeki 31 DD 730 plakalı hafif ticari araç, Antakya- İskenderun kara yolu Emlak Konut Üçgedik Ticaret Alanı önünde Ömer A'nın kullandığı 31 AYG 311 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki Emine B, sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Antakya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
