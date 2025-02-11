Antakya Medeniyetler Korosu\'ndan Deprem Felaketinin İkinci Yılına Özel Konser

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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde 7 üyesi yaşamı yitiren Antakya Medeniyetler Korosu'nun, yaşanan deprem felaketinin ikinci yılı nedeniyle Mersin'de verdiği konser ilgi gördü.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen konserde, 6 Şubat depremlerinde 7 üyesi yaşamını yitiren, koro şefi Yılmaz Özfırat'ın ise 8 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldığı Antakya Medeniyetler Korosu, depremin ikinci yılında türkülerini depremzedeler için seslendirdi. Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte sahne alan 40 kişilik Antakya Medeniyetler Korosu vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Mersinliler konserin yapıldığı bin 500 kişilik salonu doldururken Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök de konseri vatandaşlarla dinledi. Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'de hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımı öğrencileri de konserde anıldı.Koro, 'Mağusa Limanı' adlı türküyü seslendirirken, depremde yaşamını yitiren genç sporcuların fotoğrafları sahneye yansıtıldı. Antakya Medeniyetler Korosu tarafından depremzedeler için bestelenen 'Derdin Ne Hatay' eseri de seslendirildi. Konserde dayanışma, birlik ve barış mesajları verildi.

'ACILAR, BİRLİKTE OMUZ VERİLEREK AŞILIR'

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, konserin ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi

"Böyle bir gecenin düzenlenmesinde vesile olan Yenişehir Kaymakamımız Nevzat Şengök'e, koromuza ve şefimize teşekkür ediyorum. Acılar, zorluklar birlikte omuz verilerek aşılır. Ülkemizin tamamında olduğu gibi Mersinliler, Yenişehirliler de bu yoldaşlığı gösterdi. Birkaç gün önce Genel Başkanımız Özgür Özel ile Hatay'daydık. Orada büyük bir çalışma var. Hatay küllerinden doğacak. Birlikte çalışıyoruz, birlikte paylaşıyoruz. Dostluklar zor zamanda belli olur. Halkımız bu dostluğu gösteriyor. Halkımızın birlik ve beraberliğini kimse sarsamaz. Allah bir daha bize böyle acılar yaşatmasın.Yenişehir Belediyesine teşekkür eden koro şefi Yılmaz Özfırat ise "Elini taşın altına koyan Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit'e teşekkür ediyorum. Şunu çok iyi biliyorum ki depremin hemen ardından Yenişehir Belediyesi tüm imkanlarını seferber edip Hatay'a geldi. İki yılı geçmesine rağmen hala koşturuyorlar. Teşekkür ediyoruzö dedi.