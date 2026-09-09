Antalya Aksu'da 72 saattir süren orman yangınında yeniden alevlenme
Antalya'nın Aksu ilçesinde 72 saat önce çıkan orman yangını, öğle saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alınmasına rağmen saat 14.00 sıralarında yeniden duman yükselmesiyle alevlendi. Bölgeye 5 yangın söndürme uçağı ve 10 helikopterle havadan, yüzlerce çalışanla karadan müdahale ediliyor.
MÜCADELE SÜRÜYOR
Antalya'nın Aksu ilçesinde 72 saat önce çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Öğle saatlerinde büyük ölçüde kontrol altına alındığı açıklanan yangında, saat 14.00 sıralarında yeniden duman yükselmeye başladı. Kısa sürede gökyüzünü kaplayan dumanın yükseldiği alana havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çalışmalara 5 yangın söndürme uçağı ve 10 helikopter ile yüzlerce çalışan katılıyor.
Kaynak: DHA
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