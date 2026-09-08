Antalya Aksu'daki orman yangınında alevler Yeşilkaraman Mahallesi'ndeki evlerin sınırına ulaştı - Son Dakika
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Antalya Aksu'daki orman yangınında alevler Yeşilkaraman Mahallesi'ndeki evlerin sınırına ulaştı

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Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangınında alevler, dün 40 haneden 151 kişinin tahliye edildiği Yeşilkaraman Mahallesi'ndeki evlerin sınırına kadar geldi. Rüzgar nedeniyle müdahale güçlükle sürerken, yoğun duman Antalya-Isparta kara yolunda ulaşımı kontrollü hale getirdi.

ALEVLER EVLERİN SINIRINA KADAR GELDİ

Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangınına müdahale rüzgar nedeniyle güçlükle sürdürülüyor. Alevler, dün 40 haneden 151 kişinin tahliye edildiği Yeşilkaraman Mahallesi'ndeki evlerin sınırına kadar geldi. Yoğun dumanın Antalya- Isparta kara yolunu kaplaması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Emniyet güçleri, yol üzerinden karşıya geçmeye çalışanları uyarıp, uzaklaştırıyor. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya Aksu'daki orman yangınında alevler Yeşilkaraman Mahallesi'ndeki evlerin sınırına ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Aksu'daki orman yangınında alevler Yeşilkaraman Mahallesi'ndeki evlerin sınırına ulaştı - Son Dakika
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