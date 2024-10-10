Antalya Altın Portakal'da Almanca Film Gösterimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya Altın Portakal'da Almanca Film Gösterimi

Antalya Altın Portakal\'da Almanca Film Gösterimi

61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Sevgili Katilim Berlin' filmi izleyiciyle buluştu.

10.10.2024 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BU yıl 61'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan ve tamamı Almanca 'Sevgili Katilim Berlin' filmi, izleyiciyle buluştu.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 61'inci kez başladı. Festivalin 4'üncü gününde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan ve festivalde dünya prömiyerini yapan Neco Çelik'in 'Sevgili Katilim Berlin' filmi izleyiciyle buluştu. Türkiye ve Almanya ortak yapımı olan ve Almanca konuşulan filmin oyuncuları arasında Larissa Herden, Kida Khodr Ramadan, Katharina Thalbach bulunuyor. Jules Verne'in 'Çin'de Bir Çinlinin Başına Gelenler' kitabından uyarlanan film, bunalımda olan ancak intihar edemeyen kadının kendisini öldürmesi için tuttuğu kiralık katille arasında gelişen aşkı konu alıyor. Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda yapılan gösterimin ardından film ekibi söyleşiye katıldı.

'ÇOK HEYECANLI VE ÇOK GÜZELDİ'

Filmin başrol oyuncusu Larissa Herden, karakteri anlayabilmek için hikayenin orijinaline ait kitabı okuduğunu söyledi. Herden, Karakterin oluşumu benim için önemli bir noktaydı. Kitabı okuduktan sonra çok merak etmiştim. Şiirsel bir konu olduğu için benim için zor oldu. Çünkü konudan konuya gidiyor, ortamlar birbirinden çok farklı. Çok heyecanlı ve çok güzeldi. Her seferinde daha iyi bir yere gelebilmek çok keyifliydi. Yönetmen ile ortak bir arkadaşımız var. O beni tavsiye etti ve böyle tanıştık. Projeyi okuyunca çok beğendim ve katılmak istedim. İstanbul'a geldim ama onun dışında Türkiye'ye hiç gelmedim dedi.

'FİLMİN HİKAYESİNİ ANTALYA'DA BAŞLATMAK, BİLİNÇLİ BİR TERCİH'

Filmde toplum dışına itilmiş bir kişinin zihninin içine girmeye çalıştıklarını söyleyen yapımcı Murat Şeker, Bu filmin hikayesini Antalya'da başlatmak, bilinçli bir tercih. Genelde Türkiye'den Avrupa'ya yönelik finans arayışı vardır. Bu sefer Almanya'da, Türkiye'ye dönük finansal bir destek arayışıyla yapılmış film olduğu için hikayesini buradan başlatmanın doğru olduğunu düşündük. Almanya'da sanatçı olan bir insanın film yapmasının da kolay olmadığını göstermek, hikayemize buradan başlamak istedik. Daha önce festivalde ana dili Almanca olan bir film yarıştı mı; bilmiyorum ama Almanya'da 3 milyon Türk var. Aslında gizli bir anadil diye konuştu.

'BU HİKAYE İLK DEFA BİR KADIN ÜZERİNDEN ANLATILDI'

Filmin yönetmeni Neco Çelik de Berlin'de yaptığımız bu filmi Antalya'da gösteriyor olabilmek, çok büyük bir gurur. Almanya'da böyle filmler yapmak, bizim için çok zor bir şey. Çünkü burada karakter üzerinden anlatılan, toplumun içinde ötekileştirilmiş bir hikaye var. Bizim orada yaşadığımız durumu anlatan bir hikaye. 4 ay içerisinde projeyi yaptık, bitirdik. Bu hikaye yüzyıllardır anlatılıyor ama ilk defa bir kadın üzerinden anlatıldı dedi.

Haber - Kamera Semih ERSÖZLER ANTALYA,

Kaynak: DHA

Film Festivali, Kültür Sanat, Antalya, Güncel, Kültür, Sinema, Berlin, Sanat, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Altın Portakal'da Almanca Film Gösterimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:36 İsrail, Lübnan’daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı 2 asker yaralandı İsrail, Lübnan'daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı; 2 asker yaralandı
14:28 MSB’de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare MSB'de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare
13:32 Köfteci Yusuf’tan “domuz eti“ açıklaması Bakanlığı suçladılar Köfteci Yusuf'tan "domuz eti" açıklaması! Bakanlığı suçladılar
12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
21:36 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti
21:29 Real Madrid’de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye’ye dönüyor Real Madrid'de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye'ye dönüyor
21:28 Erzurum Valisi Çiftçi’ye büyük kumpas Sanal kart sayesinde kurtuldu Erzurum Valisi Çiftçi'ye büyük kumpas! Sanal kart sayesinde kurtuldu
21:17 Ambulans şoförüne tehditler savurdu “Seni işinden edeceğim“ Ambulans şoförüne tehditler savurdu "Seni işinden edeceğim"
21:03 Münevver Karabulut’un annesi: Kimse bana Cem Garipoğlu’nun öldüğünü iddia etmesin Münevver Karabulut'un annesi: Kimse bana Cem Garipoğlu'nun öldüğünü iddia etmesin
20:56 Tuğberk Tanrıvermiş, Avrupa takımının başına geçti Tuğberk Tanrıvermiş, Avrupa takımının başına geçti
20:48 Türkiye’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan İsrailli Bakan Katz’a sert tepki Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan Katz'a sert tepki
20:25 Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Türkiye’yi terk ediyor Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Türkiye'yi terk ediyor
20:08 Ana haber sunucusu Cem Öğretir’in canlı yayında burnu kanadı Ana haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanadı
19:55 Diddy’nin skandal partilerinden yeni detaylar ortaya çıktı Diddy'nin skandal partilerinden yeni detaylar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 15:17:20. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya Altın Portakal'da Almanca Film Gösterimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.