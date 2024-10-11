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(ANTALYA)- Sinemanın güncel sorunlarının çözümüne katkı sunmak amacıyla meslek örgütleri, dernekler, sendikalar ve sinema akademisyenlerini bir araya getiren, 61'inci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Sinema Çalıştayı" başladı.

Türkiye'de sinemanın güncel sorunlarını farklı başlıklar altında ele alındığı "Sinema Çalıştayı" başladı. Açılışa Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve festival idari direktörü Cansel Tuncer, Sinema Çalıştayı Düzenleme Kurul Başkanı, İstanbul Kültür Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Perihan Taş Öz, Çalıştay Düzenleme Kurul Başkanı, yönetmen ve senarist Aydın Sayman ve festival sanat direktörü Deniz Yavuz katıldı.

Çalıştayda konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve festival idari direktörü Cansel Tuncer, "Üç gün boyunca sizlerin bu çalıştayda gerçekleştireceği oturumlar, değerlendirmeler ve sonucunda hazırlayacağınız sonuç bildirgesini merakla, ve ilgiyle takip ediyoruz. Çünkü sizler sinema sektörümüzün güncel sorunlarını tespit ederek çözüm önerileri sunacaksınız. Bizlerde festival yönetimi olarak bu belirlemiş olduğunuz çözüm önerilerini ve sorunları ilgili kurumlara ileterek bizzat takip ederek hep birlikte çalışacağız.Bu yüzden ben sizleri saygıyla selamlarken bu çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen başta Perihan Taş Öz ve Aydın Sayman olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bir araya gelmeye sorunları çözebilmek için birlikte adım atmaya ihtiyacımız var"

Sinema Çalıştayı Düzenleme Kurul Başkanı, İstanbul Kültür Üniversitesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Perihan Taş Öz ise "Türkiye'de sinemada uzun zamandır konuşulmayan bazıları konuşulmuş olsa da gerçek muhataplar bir araya gelmediği için kendi kendine ya da biz bize konuşmaya dönüştüğü bazıların da ilgili kurumların ısrarla kulak tıkadığı, somut adım atılamamış ve bu haliyle de ne yazık ki birikmiş bir yığın sorunla karşı karşıyayız. Çalıştayın amacı bu sorunları doğru konu odakları etrafında bu alanın özneleri, söz sahipleri, emek verenleriyle tartışmak. Yani esas muhatapları bir araya getirmek ve en önemlisi somut adım atılabilmesi yönünde bir yol haritası çıkarabilmektir" diye konuştu.

Öz, Türkiye sinemasındaki sektörün üretimine engel olan konu başlıklarını değerlendirmek için yönetmen Aydın Sayman ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Öz, çalıştay kapsamında 22 üniversite, 9 meslek birliği, 7 dernek, 3 sendika çeşitli bakanlık ve ilgili federasyon ve vakıf temsilcilerinin bir araya olduğunu vurguladı. Öz, şöyle devam etti:

"Bu yönüyle Türkiye'de şimdiye kadar gerçekleşen en geniş katılımlı farklı kurum temsilcilerinin bir araya geldiği kapsayıcı niteliği öne çıkan bir çalıştay olacak. Değerli konuklarımız son olarak tüm bu resmi ve teorik çerçevenin ve açıklamaların ardından aslında bu görevi üstlenme amacıma dair birkaç şey söylemek isterim. Ben en basit anlamıyla bir borcumuz olduğunu düşünüyorum. Her gün daha travmatik olaylarla karşı karşıya kaldığımız ülkemizde bu travmayı hem zihin hem ruhuyla sorgulamak ve baş edebilmek için sanata ve sinemaya sığınan anlatılan film hikayelerini karakterleriyle hiç deneyimlemediği yolculuklara çıkan ve bununla kolektif mutluluğu yaşayan ve belki de buna her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyan seyircilerimize ve sinema öğrencilerimize bir borcumuz var. Türkiye'de sinema alanının söz sahipleri olarak karşı karşıya değil bir araya gelmeye sorunları çözebilmek için birlikte adım atmaya ihtiyacımız var. Bilgimizi ve emeğimizi dayanışmayla örüp çoğaltmaya ihtiyacımız var. Çalıştay tam da bu amaçla sizleri bir araya getirdi. Her birinizin önemli bir emanetin taşıyıcısı olduğunu düşünüyorum."

"Filmler daha yapılmadan senaryo aşamasında sansür ediliyordu"

Çalıştay Düzenleme Kurul Başkanı Aydın Sayman ise festivallerin sinema sektörüyle ilişkilerinin daha organik ve daha sıkı olmasını istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Bundan sonrasında festivallerle film sektörü arasında daha canlı bir bağlantı olmasını temenni ediyorum. Hem bu festival hem de diğer festivaller için biz hiçbir şey yapmasaydık, 40-50 yıl içerisinde hiçbir şey yapmasaydık da hayatın olanağın akışı içerisinde sinemamız şu anki duruma gelir miydi. 70'li yıllardan bu yana hiçbirimiz çalışıp çaba göstermeseydik diye düşündüm tabi onun cevabını kendi kendime vermeye çalışırken bir yandan da başka bir masallarda söylenen bir söz aklıma geldi, 'Az gittik uz gittik dere tepe düz gittik dönüp baktık bir arpa boy yol almışız' sonunda kendi başıma kararımı verdim. Evet hayatın olanağın akışı içerisinde mutlaka sinema sektörü çökecek yeniden doğacak araya dizi film endüstrisi girecek, endüstri büyüyecek, birkaç yüz kişi klan gibi yaşayan sinemacılar, 10 binleri bulan sayılara çıkacak, çalışanları, yaratıcıları, emekçileri hayatın olağan akışı içerisinde insanların çalışma şartları veya film yapma şartlarında bazı değişiklikler olacak.

Biz ta 78'li yıllarda İstanbul'dan Ankara'ya sansür yürüyüşü yapmış insanlarız. Aradan elli yıl geçti, ne kazandık diye bakınca hakikaten bir arpa boyu yol gittik gibi görünüyor. Buna rağmen son tahlilde emeklerimizin biraz zaman içeresinde dalgalanarak bir sonuç verdiği kanaatine kapıldım. Filmler daha yapılmadan senaryo aşamasında sansür ediliyordu, şu an ismi değerlendime kurulu haline çevirildi. Ama sansür bitmedi demek ki hala gidecek çok yolumuz var, bu yolu hep beraber yürüyerek emek vermek zorundayız."

Çalıştayda ilk gün tamamlandı

Çalıştayda ilk oturum "Sinemada Telif Hakları Sorunları" başlığıyla gerçekleşti. İstanbul Kültür Üniversitesi'nden Prof. Dr. Okan Ormanlı moderatörlüğünde gerçekleşen oturumun konuşmacıları, Ahmet Edebali/ Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB), Ayhan Sonyürek/ Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SENARİSTBİR), Avukat Eylem Akkayalı/ Sinema Eseri Sahipleri Federasyonu (SEF), Mehmet E. Soyarslan/ Türkiye Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (SESAM), Mehmet Güleryüz/ Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM), Renan Bilek/ Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (BİROY) ve Tunç Davut/ Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SİNE-BİR) oldu.

Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emine Uçar İlbuğa moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Sinemada Akademi- Sektör İş Birliği" ilk günün ikinci oturumu oldu. Oturuma, Doç. Dr. Ayşe Toy Par/ Galatasaray Üniversitesi, Doç. Dr. Ece Vitrinel/ Galatasaray Üniversitesi, Hakan Kasırga/ Görüntü Yönetmenleri Derneği (GYD), Osman Özcan/ Sinema Televizyon Sendikası ve Sadullah Şentürk/ SİNE-BİR konuşmacı olarak katıldı.

Çalıştayın ilk günündeki son oturumsa Mersin Üniversitesi'nden Prof. Dr. Senem Ayşe Duruel Erkılıç moderatörlüğünde gerçekleşti. "Türkiye'de Film Festivalleri" başlıklı oturumda ise Aydın Orak/ Film Yönetmenleri Derneği (FİLM-YÖN), Deniz Yavuz/ Antalya Altın Portakal Film Festivali, Doç. Dr. Hakan Aytekin/ Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB), Doç. Dr. Hakan Erkılıç/ Mersin Üniversitesi, Haydar Işık/ Malatya Film Festivali, İsmail Timuçin/ Adana Altın Koza Film Festivali, Nida Yılmaz/ Türkiye Belediyeler Birliği, Özgür Balcı/ İşçi Filmleri Festivali ve sinema yazarı Vecdi Sayar yer aldı.

Çalıştayın Sonuç Bildirgesi 12 Ekim'de açıklanacak

12 Ekim'de bitecek çalıştayın sonuç bildirgeleri, dijital ve matbu kopya halinde ilgili kurumlarla paylaşılacak. Çalıştay bu yolla; Türkiye'de sinemanın kurumsallaşmasına, sektördeki sorunların çözümünde ve sektörle akademi arasındaki ilişkilerin güçlenmesinde yardımcı olmayı hedefliyor.

Çalıştayın Düzenleme Kurulu başkanlığını ve yürütücülüğünü İstanbul Kültür Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Perihan Taş Öz ve TÜRSAV Genel Sekreteri, SE-YAP haysiyet kurulu üyesi, Sine-bir yönetim kurulu üyesi, senarist ve yönetmen Aydın Sayman üstleniyor. Onursal danışmanlığını ise yapımcı ve Özen Film'in kurucusu Mehmet E. Soyarslan, yapımcı, senarist ve Belge Film'in kurucusu Sabahattin Çetin ile İstanbul Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Akbulut yürütüyor.