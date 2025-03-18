Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 18 Mart Çanakkale Zaferi Törenlerine Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 18 Mart Çanakkale Zaferi Törenlerine Katıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla kentte düzenlenen törenlere katıldı.

18.03.2025 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla kentte düzenlenen törenlere katıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da törenler düzenlendi. Uncalı Garnizon Şehitliği'ndeki çelenk sunma törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Başkan Böcek ve protokol üyeleri katıldı. Çelenk sunma töreninin ardından Başkan Böcek, Vali Hulusi Şahin ile birlikte şehit mezarlarını tek tek ziyaret edip karanfil bıraktı.

Başkan Böcek, şehitlikteki törenin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "İlelebet" isimli anma programına katıldı. Başkan Böcek, Çanakkale konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere plaketlerini takdim etti. Vali Hulusi Şahin ve Başkan Böcek programın sonunda AKM fuayesinde açılan "Çanakkale" konulu sergiyi gezdi.

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde de tören yapıldı. Törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, başkan danışmanları, daire başkanları, zabıta ve belediye personeli katıldı. Törende, Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Genel Sekreter Tuncer, Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak töreni sonlandırdı.

Kaynak: ANKA

Çanakkale Zaferi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Çanakkale, Politika, 18 Mart, Antalya, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 18 Mart Çanakkale Zaferi Törenlerine Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ için tutukluluğa devam kararı verildi Ümit Özdağ için tutukluluğa devam kararı verildi
Saygı duruşu dahi yapılmıştı Öldü denilen futbolcu, maç esnasında sağ çıktı Saygı duruşu dahi yapılmıştı! Öldü denilen futbolcu, maç esnasında sağ çıktı
İsrail’in Gazze sınırındaki hareketliliği görüntülendi İsrail'in Gazze sınırındaki hareketliliği görüntülendi
3 ay önce istifa etmişti Mehmet Topal’dan şaşırtan imza 3 ay önce istifa etmişti! Mehmet Topal'dan şaşırtan imza
14’üncü kattan düşerek hayatını kaybeden Şeyma’nın annesine attığı mesaj kahretti 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden Şeyma'nın annesine attığı mesaj kahretti
Bankacılık devi altın için bakın ne yorum yaptı Bankacılık devi altın için bakın ne yorum yaptı
Valiyi çıldırtan olay Balkona çıkıp tepki gösterdi Valiyi çıldırtan olay! Balkona çıkıp tepki gösterdi
Artos Dağı’nda dağcılar mahsur kaldı, birinin ayağı kırıldı Artos Dağı'nda dağcılar mahsur kaldı, birinin ayağı kırıldı
62 milyarlık vergi borcu siliniyor mu GİB iddialara yanıt verdi 62 milyarlık vergi borcu siliniyor mu? GİB iddialara yanıt verdi
Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu
Hüseyin Sarpkaya: Tıbbi cihaz sektöründe yerli üretimi artırmalıyız Hüseyin Sarpkaya: Tıbbi cihaz sektöründe yerli üretimi artırmalıyız

16:57 İsrail’in Gazze sınırındaki hareketliliği görüntülendi İsrail'in Gazze sınırındaki hareketliliği görüntülendi
16:14 Valiyi çıldırtan olay Balkona çıkıp tepki gösterdi Valiyi çıldırtan olay! Balkona çıkıp tepki gösterdi
14:48 Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürüldü Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürüldü
14:04 DEM Partili Bakırhan: Öcalan’ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun DEM Partili Bakırhan: Öcalan'ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun
08:57 Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü
08:54 Drift attı, ehliyetine el konuldu 48 bin lira ceza kesildi Drift attı, ehliyetine el konuldu! 48 bin lira ceza kesildi
08:50 Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde mart ayının teknik direktörü seçildi Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mart ayının teknik direktörü seçildi
08:48 Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
08:36 Erdoğan’ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev
08:36 Altına yeni vergi getirildi Altına yeni vergi getirildi!
07:57 Hayatını kaybeden Tanyeli hastalığını bu sözlerle anlatmıştı Hayatını kaybeden Tanyeli hastalığını bu sözlerle anlatmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 17:46:39. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 18 Mart Çanakkale Zaferi Törenlerine Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.