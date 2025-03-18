Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 18 Mart Çanakkale Zaferi Törenlerine Katıldı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla kentte düzenlenen törenlere katıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da törenler düzenlendi. Uncalı Garnizon Şehitliği'ndeki çelenk sunma törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Başkan Böcek ve protokol üyeleri katıldı. Çelenk sunma töreninin ardından Başkan Böcek, Vali Hulusi Şahin ile birlikte şehit mezarlarını tek tek ziyaret edip karanfil bıraktı.

Başkan Böcek, şehitlikteki törenin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "İlelebet" isimli anma programına katıldı. Başkan Böcek, Çanakkale konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere plaketlerini takdim etti. Vali Hulusi Şahin ve Başkan Böcek programın sonunda AKM fuayesinde açılan "Çanakkale" konulu sergiyi gezdi.

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde de tören yapıldı. Törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, başkan danışmanları, daire başkanları, zabıta ve belediye personeli katıldı. Törende, Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Genel Sekreter Tuncer, Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak töreni sonlandırdı.