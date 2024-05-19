Başkan Böcek, Atatürk\'ün yolunda gençlerle yürümeye devam edecek

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Hizmet Binası önünde düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenk koydu. Başkan Böcek, "Gençlerimizle Atatürk'ün yolundan yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önündeki törene; Başkan Böcek, Genel Sekreter Cansel Tuncer, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları, zabıta personeli, ASAT personeli, Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları ile Büyükşehir izcileri katıldı.

Tören, Cumhuriyet'in kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu (ABBO) eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Başkan Böcek de çelenk töreninin ardından bandonun çaldığı marşlara eşlik etti.

Antalyalıların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Başkan Böcek, şunları söyledi:

"Tam 105 yıl önce Ata'mızın Samsun'a çıkışıyla özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin yakıldığı Cumhuriyet'imizin kuruluşuna vesile olan özel bir günü kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını, kahraman gazilerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet minnet ve özlemle anıyorum. Ata'mız bu bayramı gençlerimize emanet ederek 'Ey yükselen yeni nesil, Cumhuriyet'i biz kurduk onu yüceltecek ve yaşatacak olan sizsiniz' demişti. Bizler de gençlerimizle beraber mavi gözlü dev adamın yolunda yürümeye ant içtik ve yolundan ayrılmadan yürümeye devam edeceğiz."