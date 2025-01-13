Antalya Büyükşehir Belediyesi 2024'te İhtiyaç Sahiplerine 169 Bin Porsiyon Yemek Dağıttı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi 2024'te İhtiyaç Sahiplerine 169 Bin Porsiyon Yemek Dağıttı

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2024\'te İhtiyaç Sahiplerine 169 Bin Porsiyon Yemek Dağıttı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Aşevi, 2024 yılında ihtiyaç sahibi 2 bin 352 vatandaşa toplam 169 bin 375 porsiyon sıcak yemek ulaştırdı. Ayrıca, çocuklara süt, mama, glütensiz gıda ve üniversite öğrencilerine çorba ikramı gibi destekler sağlandı.

13.01.2025 13:17  Güncelleme: 13:20
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Aşevi, 2024 yılında da ihtiyaç sahiplerine destek oldu. Aşevi 2024 yılında ihtiyaç sahibi 2 bin 352 vatandaşa 169 bin 375 porsiyon sıcak yemek ulaştırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında yaptığı sosyal yardımlar ile vatandaşlara destek oldu. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Alanya Aşevi de 2024 yılında yemek dağıtımı, çocuklara süt ve mama, hastalara glütensiz gıda, organizasyonlara yemek ve üniversite öğrencilerine çorba ikramı desteklerini sürdürdü.

Alanya Aşevi'nden düzenli olarak ihtiyaç sahibi ya da yemeğini yapamayacak durumdaki kişilere her gün 2 öğün 3 çeşit sıcak yemek ulaştırıldı. 2024'de Alanya'da ihtiyaç sahiplerine 169 bin 375 porsiyon sıcak yemek desteği gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da 2024 yılında 2-5 yaş arasındaki çocuklar için 7 bin 112 haneye 56 bin 896 litre süt, 272 çocuğa Halk Mama dağıtımı da gerçekleştirdi. Öte yandan yıl boyunca Çölyak hastası 156 kişiye iki ayda bir olmak üzere 936 glütensiz gıda paketi desteği verildi.

Alanya Aşevi, üniversite öğrencilerine vize ve final sınavları döneminde çorba ikramında bulunurken, Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi tarafından ilçede düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif organizasyonlarda da ücretsiz yemek ikramlarında bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi 2024'te İhtiyaç Sahiplerine 169 Bin Porsiyon Yemek Dağıttı - Son Dakika

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