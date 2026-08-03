Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir, Alanya Gökbel güreşlerine katıldı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katıldı.

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 20'nci Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir, milletvekilleri, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Utkan Hasan Eminoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Vekili Büşra Özdemir, Gökbel Yaylası'nda vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılandı. Güreş sahasında Alanyalı vatandaşları selamlayan Özdemir, Ata sporu yağlı güreşin kalbinin Alanya'da attığını belirterek, "Alanya Belediye Başkanı'mız çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Bugün Alanya'da siz değerli hemşehrilerimizle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ata sporu güreşi her alanda destekliyoruz. Er Meydanı'nda kol bağlayan tüm pehlivanlara başarılar diliyorum" dedi.

Özdemir, beraberindeki heyet ile birlikte güreş sahasını dolaşılarak vatandaşları selamladı. Başpehlivanların kura çekimine katılan Özdemir, tüm pehlivanlara başarılar diledi.