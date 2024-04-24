Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Kuaför TIR'ı ile binlerce vatandaşa ücretsiz hizmet verdi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Kuaför TIR'ı ile binlerce vatandaşa ücretsiz hizmet verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mobil Kuaför TIR'ı ile Serik, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Demre, Elmalı, Gazipaşa, Kumluca, Akseki, İbradı ve Kaş'ta bin 658 vatandaşa ücretsiz saç kesimi ve bakımı yaptı. Mobil kuaför, kırsal bölgeleri dolaşarak genç, yaşlı ve çocuklara hizmet verdi.

24.04.2024 13:01  Güncelleme: 13:08
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mobil Kuaför TIR'ı ile Serik, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Demre, Elmalı, Gazipaşa, Kumluca, Akseki, İbradı ve Kaş'ta bin 658 vatandaşa ücretsiz saç kesimi ve bakımı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın Mobil Kuaför TIR'ı batıdan doğuya kırsal bölgeleri karış karış dolaşarak ücretsiz kuaförlük hizmeti sunmaya devam ediyor. Mobil kuaförün son durağı Serik, Korkuteli, Alanya, Demre, Elmalı, Gazipaşa, Kumluca, Akseki, İbradı ve Kaş ilçeleri oldu.

Genç, yaşlı ve çocukların saç kesimi, cilt bakımı, tıraş, el ve ayak bakımı yapıldı. Rahatsızlığı ya da engeli nedeniyle gelemeyecek durumda olan vatandaşlara da evlerinde hizmet sunuldu. Serik'in 7 mahallesinde 85 vatandaşa kişisel bakım yapıldı. Mobil kuaför 2 gün boyunca Manavgat'ın Yaylaalan, Dolbazlar, Sülek ve Aksaz mahallerinde 172 vatandaşa hizmet verdi. Mobil Kuaför TIR'ı, Alanya'da Gümüşgöze, Yenice, Burçaklar, Güney, Orhan, Karamanlar, Saburlar ve Çakallar mahallelerinde 85 vatandaşa Güzelbağ ve Dimçayı İlköğretim Okullarında 259 öğrenci olmak üzere toplam 344 kişiye ulaştı. Alanya'nın ardından Gazipaşa'da 116, Akseki ve İbradı 246 vatandaşa daha kuaför hizmet götürüldü.

BATI İLÇELERİNE DE GİTTİ

Mobil Kuaför TIR'ının batı ilçelerdeki ilk durağı ise Korkuteli'nin Osmankalfalar ve Garipçe mahalleleri oldu. İki mahallede 136 vatandaşa hizmet verildi. Elmalı'ya geçen Mobil Kuaför, Büyüksöyle, Küçüksöyle, Kışla, Yalnızdam, Armutlu, Avşar ve Çobanisa mahallelerinde 154 kadın, genç yaşlı ve çocuğa hizmet götürdü. Demre'nin Çağman, Belören, Köşkerler Kapaklı Davazlar ve Gürses mahallerinde 170 vatandaşa, Kaş'ta 150 ve Kumluca'da 85 vatandaşa kuaförlük hizmeti sunuldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Kuaför TIR'ı ile binlerce vatandaşa ücretsiz hizmet verdi - Son Dakika

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