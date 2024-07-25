Antalya Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Vatandaşlara Aşure İkram Ediyor

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla merkez ve ilçelerde vatandaşlara aşure ikramını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi önünde vatandaşlara ve personele 2 bin kişilik aşure ikram edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı merkez ve Alanya aşevlerinde hazırlanan aşureler, 19 ilçede vatandaşlara dağıtılıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Aşevi tırı, son olarak Büyükşehir Belediyesi önünde aşure dağıttı. İkram edilen 2 bin kişilik aşure kısa zamanda tükendi. İlçelerde de aşure etkinliğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kemer ve Korkuteli ilçelerinde de vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran kazanın başına geçerek, vatandaşlara aşure dağıttı. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'ne aşure ikramlarından dolayı teşekkür etti.

40 bin kişiye aşure

Aşure ikramları, 26 Temmuz Cuma günü Döşemealtı Kapalı Pazar yeri, Gündoğmuş Meydanı'nda devam edecek. Büyükşehir ekipleri, 29 Temmuz Pazartesi günü Elmalı Pazar yerinde, 31 Temmuz Çarşamba günü Kepez Özdilek AVM önünde ve 1 Ağustos Perşembe günü de Manavgat Meydanı'nda olacak. Aşure ikramları 2 Ağustos'ta İbradı Pazar yeri, Demre Pazar yeri, 5 Ağustos'ta Konyaaltı Siteler Mahallesi Pazar yerinde yapılacak dağıtımın ardından, 9 Ağustos Cuma günü Kumluca Meydanı'nda son bulacak. Büyükşehir Belediyesi, kent ve ilçelerinde Muharrem ayı süresinde 40 bin kişilik aşure ikramında bulunmuş olacak.