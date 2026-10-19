Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 113 milyon 426 bin lira kamu zararı hesaplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 113 milyon 426 bin lira kamu zararı hesaplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nde 113 milyon 426 bin lira kamu zararı hesaplandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ANSET soruşturmasında 1849 sayfalık iddianameyi Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. İddianamede 359 milyon 990 bin liralık harcama, bilirkişi raporunda 113 milyon 426 bin liralık kamu zararı belirtilirken, 15 tutuklu 55 sanık hakkında dava açıldı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihale ve organizasyon harcamalarına ilişkin soruşturma kapsamında iddianame tamamlandı. İddianamede, belediye iştiraki ANSET üzerinden 5 yılda yapılan festival, konser ve kültürel etkinlik harcamalarının 359 milyon 990 bin lira, enflasyonla güncel karşılığının ise 778 milyon 394 bin lira olduğu belirtildi. Bilirkişi raporunda, faiz dahil 113 milyon 426 bin lira kamu zararı hesaplandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve belediye iştiraki ANSET üzerinden gerçekleştirilen organizasyon ve hizmet alımı ihalelerine ilişkin yürütülen soruşturmada hazırlanan 1849 sayfalık iddianame, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Antalya Büyükşehir Belediye'sine yönelik yürütülen 'rüşvet ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski ANSET Genel Müdürü Cansel Çevikol Tuncer'in de aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 55 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede, belediye ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, kamu kaynaklarının belirli şirketlere aktarıldığı ve suçtan elde edildiği öne sürülen gelirlerin aklandığı iddialarına yer verildi.

TÜM ORGANİZASYONLAR İNCELENDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki ANSET tarafından 2021- 2025 yılları arasında gerçekleştirilen festival, konser, tanıtım ve organizasyon hizmet alımları mercek altına alındı. Bilirkişi raporları, Sayıştay ve müfettiş incelemeleri, MASAK verileri, banka hesap hareketleri, ihale dosyaları ve şüpheli ifadeleri doğrultusunda hazırlanan iddianamede, kamu ihalelerinde rekabetin engellendiği, yaklaşık maliyetlerin gerçeğin üzerinde belirlendiği ve bazı işlerin belediye iştiraki üzerinden belirli firmalara devredildiği ileri sürüldü.

İHALEYE FESAT VE KARA PARA AKLAMA SUÇLAMALARI

İddianamede Muhittin Böcek hakkında, 'rüşvet alma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından, 25 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası istenirken, Cansel Çevikol Tuncer hakkında ise 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından 9 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi. ANSET üzerinden gerçekleştirilen festival ve organizasyon ihalelerine ilişkin bilirkişi raporunda, 45 milyon 386 bin lira anapara zararı hesaplandı. Ticari faizle birlikte toplam kamu kaybının 113 milyon 426 bin 440 lira 41 kuruş olduğu belirtildi.

ANSET'İN 5 YILLIK HARCAMASI 359 MİLYON LİRA

Belediye iştiraki ANSET üzerinden 5 yılda festival, konser ve diğer kültürel faaliyetler için 359 milyon 990 bin lira harcandığı, bu tutarın enflasyonla güncellenmiş karşılığının 778 milyon 394 bin lira olduğu belirtildi. Festival tarihleri dışında da lüks otellerde konaklama harcamaları yapıldığı, bazı kamu görevlilerinin konaklama giderlerinin şirket bütçesinden karşılandığı ileri sürüldü. Organizasyon dışı konaklama ve yeme-içme harcamalarının ise 'keyfilik' taşıdığı değerlendirmesinde bulunuldu.

ALTIN PORTAKAL İNCELENDİ

62'nci Altın Portakal Film Festivali için yapılan 114 milyon 200 bin liralık hizmet alımında da alt yüklenici sözleşmelerinde rekabet koşullarının sağlanmadığı ileri sürüldü. Bilirkişi heyeti, aralarında Muhittin Böcek ve Cansel Çevikol Tuncer'in de bulunduğu bazı belediye yöneticileri ile şirket yetkililerinin kamu zararından sorumlu tutulması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

CUMHURİYET'İN 100'ÜNCÜ YILI KUTLAMALARI İHALESİNE BİLİRKİŞİ İTİRAZI

İddianamede, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları için yapılan ihaleye ilişkin de bilirkişi tespitlerine yer verildi. Raporda, kutlamaların tarihinin yıllar öncesinden belli olmasına rağmen ihalenin pazarlık yöntemiyle gerçekleştirildiği belirtildi. Bilirkişi heyeti, belediye tarafından açık ihale yapılmasına zaman kalmadığı gerekçesini uygun bulmayarak, ihale yönteminin mevzuata aykırı olduğu yönünde görüş bildirdi.

'KAMU ZARARINI KABUL ETMİYORUM'

İddianamede Muhittin Böcek'in savcılıktaki şu ifadelerine yer verildi:

"Benim herhangi bir ihaleyle alakalı usul ve yasaya aykırı bir talimatım olmadığı gibi belediye kaynaklarını hiçbir zaman zarara uğratmam söz konusu değildir. Zarara uğratma kastım da yoktur. İçişleri Bakanlığı Başmüfettişliğinin tevdi raporunda bahsedilen festival harcamalarına ilişkin yurt dışından gelen sanatçılar, şefler var. Altın Portakal büyük bir organizasyondur. Biz bu maliyetleri üçte birine indirdik. 113 milyon 426 bin TL tutarındaki kamu zararının benim ihmalim veya kastımdan oluştuğu suçlamasını kabul etmiyorum."

'KARAR VERİCİ FESTİVAL BAŞKANI OLAN BELEDİYE BAŞKANIDIR'

Harcamalar, festivaller ve organizasyonlar bakımından tüm yetkilerin Muhittin Böcek'e ait olduğunu iddia eden Cansel Çevikol Tuncer ise ifadesinde, "ANSET'in katıldığı ihalelerde, ihale evraklarında şahsımın hiçbir imzası, bilgisi ve dahli bulunmamaktadır. ANSET her türlü işlemini yasal mevzuata uygun olarak kamu yararını gözeterek gerçekleştirmiştir. Hiçbir şekilde piyasa fiyatından yüksek alım yapmamıştır. Tasarrufa gidilerek kamu yararı gözetilmiştir. Yasal zorunluluk olmadığı halde 3 teklif alınarak piyasa araştırması titizlikle yapılmıştır. Kamu ihale kanununa aykırı hiçbir işlem yapılmamıştır. Festivalin kapsamını Büyükşehir Belediyesi belirler. ANSET yüklenicidir. Festival ilgili tek ve nihai karar verici festival başkanı olan belediye başkanıdır. Firmaların fiyat araştırması yapıldıktan sonra çalışılacak firmaların tespiti belediye başkanına aittir" ifadelerini kullandı.

'MALVARLIĞIMIZ EŞİMİN, BENİM MESLEKİ VE MİRAS KAZANÇLARIMIZDAN'

Bilirkişi tespitlerini kabul etmediğini belirten Tuncer, "Şahsımın bu yolla sanki maddi menfaat temin etmiş gibi algı yaratılmasını da asla kabul etmiyorum. Ben ve eşim varlıklı ailelere mensubuz. Bu malvarlığımız eşimin ve benim miras ve mesleki kazançlarımızdan kaynaklanmaktadır" dedi.

YETKİ TARTIŞMASI

Muhittin Böcek, ihalelerin hazırlanması ve yürütülmesinde daire başkanları, harcama yetkilileri ve ihale komisyonlarının sorumlu olduğunu belirtirken, Cansel Çevikol Tuncer ise ifadesinde ihale, festivalin kapsamına ve çalışılacak firmalara ilişkin karar vericinin belediye başkanı olduğunu ileri sürdü.

Sanıklar hakkındaki suçlamaların ve bilirkişi raporlarında yer alan kamu zararı hesaplamalarının yargılama sürecinde mahkeme tarafından değerlendirileceği belirtildi.

Kaynak: DHA
Antalya Büyükşehir Belediyesi3. SayfaAntalyaGüncelKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak İşte muhtemel 11’ler Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'ler
Ambulansla getirilen anne, 5 yaşındaki kızının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu Ambulansla getirilen anne, 5 yaşındaki kızının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu
Babasının tarlasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı Babasının tarlasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı
Galatasaray’a aylar sonra müjdeli haber Wilfried Singo geri döndü Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi Yürek yakan görüntüler 5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi! Yürek yakan görüntüler
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
Türkiye Sigorta Birliği, 3 şirketin iflas iddiasını İstanbul selinde asılsız buldu Türkiye Sigorta Birliği, 3 şirketin iflas iddiasını İstanbul selinde asılsız buldu
Eyüpsultan’da selde çok sayıda hayvan telef oldu Eyüpsultan'da selde çok sayıda hayvan telef oldu
2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak İşte masadaki 3 senaryo 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo
Maç öncesi kan donduran olay 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü Maç öncesi kan donduran olay! 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü
Beşiktaş maçına saatler kala Ertuğrul Doğan’dan büyük müjde Beşiktaş maçına saatler kala Ertuğrul Doğan'dan büyük müjde
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
Kaza geçiren MHP’li vekilden haber var Kaza geçiren MHP'li vekilden haber var
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
Lille-Galatasaray maçı ertelenecek mi Fransa İçişleri Bakanı’ndan açıklama Lille-Galatasaray maçı ertelenecek mi? Fransa İçişleri Bakanı'ndan açıklama
18:32
A Milli Takım’ın başına geçecek olan Sergen Yalçın meğerse son programında şifreyi vermiş
A Milli Takım'ın başına geçecek olan Sergen Yalçın meğerse son programında şifreyi vermiş
17:33
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
17:25
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
Fon krizi sürerken SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
16:36
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
15:49
Galatasaray’a aylar sonra müjdeli haber Wilfried Singo geri döndü
Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
15:49
Babasının tarlasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı
Babasının tarlasını satıp otomobil alan genç, kabusu yaşadı
15:18
İsmail Kartal’dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
İsmail Kartal'dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
15:05
Futbolcuların içtikleri sıvıyı neden tükürdükleri ortaya çıktı
Futbolcuların içtikleri sıvıyı neden tükürdükleri ortaya çıktı
14:49
Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
14:48
Savaş alanına dönen Fransa’da “sokağa çıkma yasağı“ talimatı
Savaş alanına dönen Fransa'da "sokağa çıkma yasağı" talimatı
14:14
İstanbul’daki konserde can vermişti Mesleği ortaya çıktı
İstanbul'daki konserde can vermişti! Mesleği ortaya çıktı
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
13:53
Dev markadan çalışanlarını yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Dev markadan çalışanlarını yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
13:52
Yumurtalarını satan kadınları “yasak aşk“ ele vermiş Aldatılan koca intikam için...
Yumurtalarını satan kadınları "yasak aşk" ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...
12:24
İstanbul’da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı
İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 18:56:06. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 113 milyon 426 bin lira kamu zararı hesaplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei