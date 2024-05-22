Antalya Büyükşehir Belediyesi Yapay Resif Projesi Başlattı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Yapay Resif Projesi Başlattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yapay Resif Projesi Başlattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, deniz biyoçeşitliliğin korunması, yerel balık popülasyonun artırılması, kaçak avcılığa engel olmak ve sportif balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla kıyılarda yapay resifler oluşturmak için proje başlattı.

22.05.2024 09:38  Güncelleme: 09:46
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, deniz biyoçeşitliliğin korunması, yerel balık popülasyonun artırılması, kaçak avcılığa engel olmak ve sportif balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla kıyılarda yapay resifler oluşturmak için proje başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, denizleri korumak ve gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre sunmak amacıyla projeler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda yapılması planlanan yapay resif projesi için Akdeniz Üniversitesi, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı, Antalya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Antalya Bölge Liman Başkanlığı ve STK temsilcilerinin katıldığı bir toplantı düzenlendi.

Deniz canlılarına yaşam alanı sunulacak

Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplantıda yapay resif projesi için alan belirlenmesi, resif modeli, izleme ve kontrol yöntemi, nasıl uygulanması gerektiği ve proje dosyasının hazırlanmasına yönelik ilgili paydaşlarla fikir alışverişi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, "Özellikle deniz ekosisteminin korunması biyoçeşitliliğin artırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yabancı istilacı türlerle mücadele, yerli türlerin popülasyonun arttırılması konusunda da önemli çalışmalarımız var. Yapay resifler konusu da uzun bir süredir yapmayı hedeflediğimiz bir çalışmaydı. Projede amacımız deniz ekosistemini korumak,  biyoçeşitliliği artırmak. Yapay resiflerin dalış turizmine ve olta balıkçılığına da katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Toplantıda üniversite, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarının öneri ve görüşlerini alarak atılacak adımları belirliyoruz" diye konuştu.

Kaçak avcılığı da önlenecek

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turhan Kebapçıoğlu da yapay resif projesinin önemine dikkati çekerek, "Kaçak avcılıkla mücadele ve balık popülasyonu artışı için önemli bir konu. Yapay resif hangi bölgelerde yapılabilir, hangi tip resifler kullanabilir bunlar da ilerleyen toplantılarda belirlenecektir" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Yapay Resif Projesi Başlattı - Son Dakika

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