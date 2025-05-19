Antalya'da 19 Mayıs Coşkusu: Temsili Atatürk'ler İlgi Gördü - Son Dakika
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Antalya'da 19 Mayıs Coşkusu: Temsili Atatürk'ler İlgi Gördü

ANTALYA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çelenk töreni ve kutlama programındaki temsili Atatürk'ler ilgi gördü.

19.05.2025 13:51
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ANTALYA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çelenk töreni ve kutlama programındaki temsili Atatürk'ler ilgi gördü. Törende Atatürk'ün Antalya'ya gelişi de canlandırıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreniyle başladı. Törene Antalya milletvekilleri AK Parti'den İbrahim Ethem Taş, CHP'den Aliye Coşar, Mustafa Erdem, Aykut Kaya, kamu kurum yöneticileri, belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuna, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan takımdan milli sporcular Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah eşlik etti.

Ardından CHP, Birleşik Kamu İş, Atatürkçü Düşünce Derneği, Antalya Barosu, siyasi partiler, meslek kuruluşları ve dernekler, sendikalar gibi sivil toplum örgütlerine ait çelenklerin sunumu yapıldı. CHP il Başkanı Nail Kamacı ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı İbrahim Daş, birer konuşma yaptı. Törende gün içinde Kaleiçi'nden tekneyle Atatürk'ün Bandırma Vapuru'na binişini canlandıran Antalya Şair Ozan ve Yazarlar Derneği Başkanı Şükrü Erciyeslioğlu da Atatürk kostümüyle dikkat çekti.

GÖSTERİLER ESKİ STADYUM ALANINDA

Çelenk töreninin ardından 19 Mayıs kutlamaları, Karaalioğlu Parkı'nda yıkılan Antalya'nın eski stadyumunun olduğu alanda gerçekleştirildi. Buradaki törene ise Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, kamu kurum yöneticileri, askeri personel ve vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın mesajları okundu.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, "Sizleri Mustafa Kemal'in önderliğinde küllerinden doğarak geleceğe umut olan bir milletin heyecanıyla, büyük Türkiye'nin gücü, gençliğine olan inancımla selamlıyorum. Bugün 19 Mayıs, Samsun'dan yakılan kurtuluş meşalesinin bütün yurdu sarışının yıl dönümü. O gün şaha kalkan milletin evlatları bugün denizde, havada, karada hatta uzay boşluğunda 'ben de varım' diyor. Bugün o milletin evlatları bilimde, sanatta, teknolojide ve sporda 'biz de varız' diyor. Ecdadından aldığı güçle geleceğin Türkiye'sini var ediyor bugünün gençliği. Sevgili gençler, siz Türke istiklal aşkını veren, Kara Fatmaların, Nene Hatunların, Yalnız Efelerin, siz 'Ya istiklal ya ölüm' diyen Antepli Şahinlerin, Sütçü İmamların, Hasan Tahsinlerin, Seyit Onbaşıların, siz tarihi tarih yapan Alpaslanların, Barbarosların, Fatihlerin, Yavuzların, Atatürklerin soyundansınız. Siz, bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde bağımsızlık ve özgürlük diye gönlündeki imanla canını hiçe sayan bir milletin evlatlarısınız. Unutmayın, Mustafa Kemal'in Samsun'da yaktığı ateş bu millete bir destan yazdırırken sizler bu ruhu yaşatacak olanlarsınız. Sizler, Türk milletinin kalbisiniz. Bu bayrak, bu devlet, inançla kurulan bu Cumhuriyet size emanettir. Bayramınız kutlu olsun" diye konuştu.

ATATÜRK'ÜN ANTALYA'YA GELİŞİ CANLANDIRILDI

Öğrencilerin modern dans ve jimnastik gösterilerinin de sunulduğu törende Atatürk'ün Antalya'ya gelişi de canlandırıldı. At üzerinde Atatürk'ün Antalya'da karşılanışı, yağlı pehlivan güreşçileri ve halk oyunları ekipleriyle selamlaşmasını yapan temsili Atatürk, sahnede zeybek oynadı. Temsili Atatürk, jimnastikçi gençlerle ve protokol üyeleriyle fotoğraf da çektirdi.

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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