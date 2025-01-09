Antalya\'da 2 Bin Çalışana Emeklilik Duyurusu

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan ve emekliliği gelen 2 binden fazla personelden, iddiaya göre 30 Ocak'a kadar emeklilik dilekçelerini vermeleri istendi.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya İnsan Kaynakları A.Ş.'ye bağlı çalışan ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında emekliliği hak eden yaklaşık 2 binden fazla personelden, iddiaya göre 30 Ocak Perşembe gününe kadar emeklilik dilekçelerini vermeleri istendi. Personele süreçle ilgili belediyeden bilgilendirme yapılmadı. Bazıları emeklilik dilekçelerini verirken, bazıları da süreçle ilgili detaylı bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Sürecin kadrolu işçileri de etkilediği, hak kaybı yaşamamak adına 100'den fazla personelin kendi rızasıyla emeklilik dilekçesi verdiği öğrenildi.