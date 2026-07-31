Antalya'da 34 Yangın Çıktı - Son Dakika
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Antalya'da 34 Yangın Çıktı

Antalya\'da 34 Yangın Çıktı
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Antalya'da sıcak hava ve rüzgar nedeniyle 8 ilçede çıkan 34 yangın kontrol altına alındı.

ANTALYA'da sıcak hava, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 3 günde 8 ilçede 34 yangın çıktı. Ormanlar, tarım arazileri ve otluk alanları etkili olan, özellikle Kaş, Kumluca ve Alanya'daki yangınlar günler sürdü.

Antalya, son günlerde hava sıcaklığının yükselmesi, düşük nem oranı ve rüzgarın etkisiyle peş peşe çıkan yangınlar, çok sayıda noktada etkili oldu. 28- 30 Temmuz tarihleri arasındaki dönemde Kaş, Demre, Gazipaşa, Kumluca, Korkuteli, Alanya, Manavgat ve Serik ilçelerinde farklı noktalarda 9'u orman alanında olmak üzere 34 yangın çıktı. Saatteki hızı zaman zaman 80 kilometrenin üzerine çıkan kuvvetli rüzgar yangınların geniş bir alana yayılmasında en önemli etken oldu. Helikopter ve uçaklarla havadan, arazözler, itfaiye araçları, su tankerleri, iş makineleri, orman işçileri, itfaiye erleri ve belediye personeli başta olmak üzere çok sayıda yer ekibiyle de karadan mücadele edildi.

ÇOK SAYIDA EV VE İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

Antalya'da 28 Temmuz'da Kaş'a bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'ndeki başlayan yangınlar, 30 Temmuz akşamı Alanya'daki orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alınmasıyla sona erdi. Demre, Gazipaşa, Korkuteli, Manavgat ve Serik'teki yangınlar gün içerisinde kontrol altına alınarak söndürülürken, Kaş, Kumluca ve Alanya'daki orman yangınlarını kontrol altına alabilmek ise günler sürdü. Kaş yangını çoğunlukla ormanda etkili olurken, Kumluca ve Alanya yangınları yerleşim yerlerini de etkiledi. Alanya'da Sapadere'de başlayıp, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerine yayılan yangında bu 3 bölge tahliye edildi. Kumluca'da ise Yazır Mahallesi'nde başlayıp, Belen'e de yayılan yangın nedeniyle yerel halk ve tatilciler bölgeden çıkarıldı. Kumluca Yazır'da 23 ve Belen'de 4 olmak üzere konut, ahır ve deponun da aralarında bulunduğu toplam 27 yapının hasar gördüğü tespit edildi. Bölgede ilk belirlemelere göre 59 hektar alan da yandı. Alanya'da ise 305 dönüm arazinin zarar gördüğü belirlendi.

HAYVANLAR DA ETKİLENDİ

Diğer yandan yangınlardan hayvanlar da etkilendi. Vatandaşların yangın bölgelerinden kendi imkanlarıyla götürdükleri hayvanlar dışında sahipli/sahipsiz birçok hayvan alevlerin arasında can pazarı yaşadı. Gönüllüler ve görevli personel tarafından kurtarılan hayvanlardan yaralananlar tedavileri için veterinere götürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 34 Yangın Çıktı - Son Dakika

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