Antalya'da 4. Foodfest Gastronomi Festivali

Antalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Foodfest Gastronomi Festivali, 9-11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Festivalle ilgili kentteki bir restoranda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ünlü şeflerin katılımıyla tanıtım toplantısı düzenlendi.

Böcek, toplantıda yaptığı konuşmada, Antalya'nın lezzetlerini dünyaya tanıtmak için 4 yıl önce başlattıkları festivali, her yıl daha da üst seviyelere çıkarttıklarını söyledi.

Geçen yıl festivalde yaklaşık 800 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını dile getiren Böcek, bu yılki festivalde, çiftçilerin alın teriyle yetiştirdiği ürünleri, ödüllü şefler aracılığıyla gastronomi dünyasına sunacaklarını belirtti.

"Antalya'dan dünyaya" özdeyişiyle başlatılan festivalin bu yılki temasının "Akdeniz mutfağı" olduğunu aktaran Böcek, festivalin Kumluca'da hasat etkinliğiyle başlayacağını bildirdi.

Festivalin geleneksel ve modern mutfak anlayışlarını harmanlayarak ziyaretçilere unutamayacakları bir lezzet deneyimi sunacağını anlatan Böcek, şöyle konuştu:

"Antalya'mız ülkemizin örtü altı tarımının yarısını karşılayan yerel mahsulleri, eşsiz lezzetleri, zengin gastronomisi ve tescil edilmiş 19 coğrafi işaretli ürünleri ile yerelden kalkınma ve ekonomimiz açısından büyük bir değer yaratmaktadır. Festivalimizin çıkış noktası yerel gıda ve nitelikli tarıma sahip çıkmaktır. Bu sayede şehrimizi sadece denizi, güneşi ve mavisi ile değil, yerel mutfağının cazibesi ile de tercih edilir hale getiriyoruz."

Böcek, festivalin Antalya'nın saklı kalmış lezzetlerinin, yerel ürünlerinin otel, restoran gibi işletmelerin menülerinde yer almasına da katkı sağlayacağını belirtti.

Şef ve yazar Ömür Akkor ise Türkiye'deki 12 bin bitki türünün dörtte birinin Antalya'da yetiştiğini ve endemik bitki konusunda da kentin zengin çeşitliliğe sahip olduğunu kaydetti.

Bu çeşitliliğin mutfakta da farklı lezzetlerin çıkmasına katkı sağladığını ifade eden Akkor, Türkiye'nin ve Antalya'nın dünyadaki birçok ülkeye göre daha şanslı olduğunu vurguladı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da festivalin turizmin çeşitlenmesi açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Food Fest içerik direktörü Gökmen Sözen, festivalin içeriği hakkında sunum yaptı.

Toplantıya, ünlü şeflerden Mehmet Özer, Muzaffer Ozan Kumbasar, Mehmet Akdağ, beslenme uzmanı Dilara Koçak, gastronomi eğitmeni ve şef Çiğdem Seferoğlu, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı Zeki Özen de katıldı.