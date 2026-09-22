Antalya\'da 6 Ekim\'de 30 astronot çocuklarla buluşacak, katılım 150 çocukla sınırlı

DÜNYANIN farklı ülkelerinden, aralarında uzay tarihinde ilklere imza atan isimlerin de bulunduğu 30 astronot, 6 Ekim'de Antalya'da çocuklarla buluşacak. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) kapsamında düzenlenecek 'From Space to Sand-Uzaydan Kuma' etkinliğinde çocuklar, astronotlara merak ettikleri soruları yöneltebilecek, fotoğraf çektirip imza alabilecek.

Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından her yıl sonbahar döneminde farklı bir ülkede düzenlenen ve uzay sektörünün en büyük küresel buluşması olan Uluslararası Uzay Kongresi, bu yıl 3-10 Ekim tarihlerinde Türkiye'de ilk kez Antalya'da düzenlenecek. Türkiye Uzay Ajansı'nın ev sahipliği yapacağı kongreye; ABD'den Rusya'ya Çin'den Japonya'ya dünyanın en önemli astronotlarının katılımı bekleniyor. Uzay görevlerinde bulunan 25'in üzerinde astronot, Antalya'da 'Uzay Macerası ve Zaman Yolculuğu' temalı yaklaşık 200 civarında eserin de bulunduğu Antalya Kum Heykel Müzesi'nde özel bir etkinlik gerçekleştirecek.

TÜRKİYE'NİN İKİ ASTRONOTU

Association of Space Explorers (ASE) iş birliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ve sponsorluğunda Antalya Kum Heykel Müzesi'nde (Sandland) gerçekleştirilecek buluşmaya, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever de katılacak. Gezeravcı, Axiom-3 göreviyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek Türkiye'nin ilk insanlı uzay bilim misyonunu gerçekleştirirken, Atasever Virgin Galactic 07 ile yörünge altı araştırma uçuşu yaptı. Türkiye Uzay Ajansı da Gezeravcı'yı Türkiye'nin ilk, Atasever'i ikinci astronotu olarak tanımlıyor.

UZAY TARİHİNE GEÇEN 'İLK'LER

Antalya'daki buluşmaya katılacak isimler arasında ülkelerinin uzay tarihinde ilklere imza atan çok sayıda astronot bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin uzaya çıkan ilk astronotu Hazzaa Al Mansoori, uzay yürüyüşü gerçekleştiren ilk Arap ve 6 aylık ISS göreviyle en uzun Arap uzay misyonuna imza atan Sultan Al Neyadi, uzaya çıkan ilk Danimarkalı Andreas Mogensen, ilk İsviçreli astronot Claude Nicollier, ilk Rumen kozmonot Dorin Prunariu, uzaya çıkan ilk Avusturyalı Franz Viehböck ve Güney Kore'nin uzaya çıkan ilk vatandaşı Soyeon Yi çocuklarla buluşacak.

İLK JAPON ISS KOMUTANI DA GELECEK

Beş uzay uçuşunda toplam 500 günü aşkın süreyi uzayda geçiren Koichi Wakata da buluşmanın dikkati çeken isimlerinden biri olacak. Wakata, 2014 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ilk Japon komutanı olarak tarihe geçti. STS-72, STS-92 ve STS-119 uzay mekiği görevlerinin yanı sıra Soyuz TMA-11M ve Crew-5 görevlerinde yer alan Wakata, Japonya'nın insanlı uzay çalışmalarının en deneyimli isimlerinden biri.

İLK ARAP KADIN ASTRONOT

Buluşmada çocuklarla bir araya gelecek isimlerden Nora Al Matrooshi ise 2021 yılında Birleşik Arap Emirlikleri Astronot Programı'na seçilerek ilk BAE'li ve ilk Arap kadın astronot oldu. NASA'nın Astronot Adayı Sınıfı'ndan 2024 yılında mezun olan Al Matrooshi henüz bir uzay uçuşu gerçekleştirmedi. Aynı programdan Mohammad Al Mulla da NASA eğitimini tamamlayarak gelecekteki uzay görevleri için astronot yeterliliği kazandı.

UZAY ARACININ İLK SİYAHİ KADIN PİLOTU

ABD'li jeolog ve astronot Sian Proctor da Inspiration4 göreviyle 2021 yılında yörüngeye çıktı. Tamamı sivillerden oluşan Inspiration4 ekibinde pilot olarak görev yapan Proctor, bir uzay aracını kullanan ilk siyahi kadın olarak uzay tarihine geçti. NASA'nın eski astronotlarından Drew Feustel ise üç uzay görevinde toplam 226 gün uzayda kaldı ve dokuz uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.

ÇOCUKLAR ASTRONOTLARA SORACAK

Özellikle 7-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik düzenlenecek etkinlikte kapılar saat 19.00'da açılacak. Saat 19.30-21.00 arasında gerçekleştirilecek 'Astronotlarla Buluşma' bölümünde çocuklar astronotlarla tanışacak, uzay yolculukları, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki yaşam, yer çekimsiz ortam ve uzay araştırmalarına ilişkin merak ettikleri soruları doğrudan yöneltebilecek. Programda çocukların astronotlarla fotoğraf çektirmesi ve imza alması için de bölüm oluşturulacak. Yoğun talepten dolayı izdiham olmaması için etkinliğe katılacak çocuk sayısı 150 ile sınırlandırıldı.

KUM HEYKELLERİ ARASINDA UZAY BULUŞMASI

Buluşmaya ev sahipliği yapacak Antalya Kum Heykel Müzesi'nin bu yılki temasının da 'Uzay Macerası ve Zamanda Yolculuk-Space Adventure & Time Travel' olması, etkinliğe farklı bir atmosfer kazandıracak. Binlerce ton kumdan oluşturulan uzay, gezegenler, bilim kurgu ve insanlığın keşif serüvenini konu alan dev heykeller arasında gerçekleştirilecek etkinlikte; uzaya gitmiş astronotlarla geleceğin bilim insanı, mühendisi ve astronot adaylarının buluşturulması amaçlanıyor.

30 İSİM, 15 ÜLKE

Etkinliğe katılacak astronotlar şöyle; Türkiye'den Alper Gezeravcı, Tuva Cihangir Atasever ve Gökhan Erdem. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Nora Al Matrooshi, Mohammad Al Mulla, Sultan Al Neyadi ve Hazzaa Al Mansoori. ABD'den Tony Antonelli, Jay Buckey, B. Alvin Drew, Drew Feustel, Tim Kopra, Mike López-Alegria, Tom Marshburn, Mark Polansky ve Sian Proctor. İngiltere'den Rosemary Coogan. Almanya'dan Reinhold Ewald. Macaristan'dan Tibor Kapu. Hollanda'dan André Kuipers. Danimarka'dan Andreas Mogensen. İsviçre'den Claude Nicollier. Kanada'dan Julie Payette. Romanya'dan Dorin Prunariu. İsrail'den Eytan Stibbe. Avusturya'dan Franz Viehböck. Japonya'dan Koichi Wakata ve Naoko Yamazaki. İsveç'ten Marcus Wandt. Güney Kore'den Soyeon Yi. Sunumdaki listede isimlerin uzay görevleri STS, Soyuz, Crew Dragon, Axiom, Blue Origin ve Virgin Galactic uçuşlarıyla birlikte yer alıyor.