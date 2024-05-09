Antalya\'da 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları yapıldı

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Antalya'da, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 79. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü kutlandı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Dinler Bahçesi'nde 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik, Kazakistan Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, Kırgızistan Antalya Başkonsolosu Rustam Koshonov ile kentte yaşayan yerleşik Rus, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycanlılar ile bazı turistler katıldı.

Vali Yardımcısı Arat, burada yaptığı konuşmada, Sovyet halkının 1940'lı yıllarda Nazi zulmüne karşı gösterdiği direniş ve zaferin ne derece önemli olduğunun farkında olduklarını söyledi.

Zafer Günü'nü kutlayan Arat, "Türkiye bu savaşa katılmadı ama soydaşlarımız bu savaşın içindelerdi ve ciddi kayıplar verdiler. Bugün bildiğim kadarıyla İsrail Zafer Günü kutlaması yapıyor. Aynı günlerde onlar da Nazi zulmüne uğramıştır. İsrail dün kendilerinin uğradığı muameleyi bugün başkasına yapıyor. Bugün bir başka halka bunu layık görüyor." dedi.

Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Vetrik ise Rusya'nın 79 yıl önce tarihin en korkunç savaşını kazanarak, bu zaferin halkı esaretten kurtardığını ifade etti.

Zaferin Avrupa'yı özgürleştirdiğini dile getiren Vetrik, "Tüm insanlığa hayat verdi. Savaş sırasında Nazi soykırımının kurbanı olan tüm asker ve sivillerde dahil olmak üzere 27 milyon Sovyet vatandaşı hayatını kaybetti." dedi.

Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sorokina ise dedesinin savaşta hayatını kaybettiğini belirterek, sadece Rusların değil tüm ülke vatandaşlarının zaferi kutladığını anlattı.

Anma programının ardından savaşta çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı, papazlar, savaşta ölenler için kilise önünde dua programı gerçekleştirdi.

Program, protokol ve davetlilerin katılımıyla düzenlenen kortej yürüyüşüyle sona erdi.