Antalya'da 'Bi Düşünsen Bulursun Fikir Maratonu' Düzenlendi - Son Dakika
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Antalya'da 'Bi Düşünsen Bulursun Fikir Maratonu' Düzenlendi

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, meslek liseli gençlerle bir araya gelerek girişimcilik ve hayal gücünün önemine vurgu yaptı. Etkinlikte öğrencilerin çeşitli alanlarda geliştirdikleri fikirler jüriye sunulacak ve ödüller verilecek.

08.10.2024 12:43  Güncelleme: 13:53
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, HUB Antalya Girişimcilik Merkezi'nde "Bi Düşünsen Bulursun Fikir Maratonu"nda öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle tecrübelerini paylaşan Başkan Böcek, "Mutlaka hayalleriniz olmalı. Tarih hayal edenleri değil, gerçekleştirenleri yazar. Siz de inşallah bu hayalleri gerçekleştireceksiniz. İyi bir donanımla, bu ülkeyi siz yöneteceksiniz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, meslek liseli gençlerin geleceğine yönelik hayat planlarına katkı sağlamak için Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) ve Habitat Derneği ile iş birliğide, "Bi Düşünsen Bulursun Fikir Maratonu" düzenledi. Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayında şehrin hizmetine sunduğu HUB Antalya Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, 10 farklı meslek lisesinden, toplam 50 öğrenci katıldı. Öğrenciler, sürdürülebilirlik, afet yönetimi, iklim krizi, turizm, sağlık, makine ve endüstri alanlarında yenilikçi fikirler geliştirmek üzere eğitim alıyor. Katılımcılar hem eğlenip hem öğrenirken, sosyalleşme imkanı da buluyor. Etkinlik kapsamında her lise grubu, geliştirdikleri fikirleri son gün jüriye sunacak, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilecek.

"İyi bir donanımla, bu ülkeyi siz yöneteceksiniz"

3 gün sürecek maratonun ilk gününe, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ve ANSİAD Başkanı Ercan Özbek de katıldı. Her zaman gençlerin yanında olduğunu belirten Bakan Böcek, "Eğitime çok önem veriyoruz. Birçok kuruluşla da işbirliği içerisinde, tüm öğrenciler için faydalı işler yapmaya çalışıyoruz. Ben de sizler gibi meslek liselerinden çıkıp, 30 yıldır başkanlık yapan birisiyim. Sizler bu şehrin geleceğisiniz. En önemli olan şey de hayal etmektir. Mutlaka hayalleriniz olmalı. Tarih hayal edenleri değil, gerçekleştirenleri yazar. Siz de inşallah bu hayalleri gerçekleştireceksiniz. İyi bir donanımla, bu ülkeyi siz yöneteceksiniz, inşa etmeye devam edeceksiniz" diye konuştu.

"Sizler bizim geleceğimizin teminatımızsınız"

Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Muhittin Böcek, "Burada çıkan fikirleri, önerileri dinleyeceğim ve bunları gerçekleştirmeye çalışacağız. Kimsenin siyasi görüşüne bakmadan, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak üniversite öğrencilerimize 10 bin lira burs veriyoruz. Biz gençlerimizi düşünüyoruz. Sizler bizim geleceğimizin teminatımızsınız. Siz olmasanız bu merkezler de olmaz. Sizlerin temelinin sağlam olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"En büyük enerjimiz, sizin gençlik enerjiniz"

ANSİAD Başkanı Ercan Özbek ise girişimcilik merkezini kente kazandırdığı için Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür ederek, "ANSİAD 24 yıldır girişimcilik faaliyetlerine devam eden bir STK'dır. En büyük enerjimiz, sizin gençlik enerjiniz. Buradan baktığım zaman, sizlerin gözlerindeki enerjiyi görebiliyorum. Başkanımın da söylediği gibi 'Sizler bizim geleceğimizsiniz'. Burada geçireceğiniz her dakika sizler için bir kıymet. Olabildiği kadar bundan faydalanmanızı rica ediyorum" dedi.

Maratona katılan 12. sınıf öğrencisi Berrak Ateş, her zaman bir girişimcilik sistemi içerisinde bulunmayı istediğini belirterek, "Programın ilk günü, çok keyifli ve dopdolu geçti. Kafamda hiç soru işareti oluşmadı. Bu konu hakkında bir bilgi sahibi değildim, bilgi edinmek için buradayım. Şimdiye kadar hem eğlenerek hem de öğrenerek ilerliyoruz. Başarısızlıktan başarıya, zirveye nasıl ulaşılacağını öğrendim. Bu programın düzenleyicilerinden olduğu için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim" diye konuştu.

Antalya\'da \'Bi Düşünsen Bulursun Fikir Maratonu\' Düzenlendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 'Bi Düşünsen Bulursun Fikir Maratonu' Düzenlendi - Son Dakika

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