Antalya\'da CLIMAAX-MUHIR Projesi’nin kapanış toplantısı düzenlendi

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Avrupa Birliği'nin desteklediği CLIMAAX-MUHIR Projesi kapanış toplantısı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, "CLIMAXX projesiyle Antalya'nın iklim riskleri bilimsel yöntemle değerlendirilmiş kentsel ısı adası etkisi ve aşırı sıcaklar üzerine kapsamlı analizler gerçekleştirilmiştir" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen, Avrupa Birliği Ufuk Avrupa (Horizon Europe) CLIMAAX programı kapsamında desteklenen Antalya'da Kentsel Isı Adası (UHI) Etkisini Azaltma Stratejileri: Gelişmiş İklim Dayanıklılığı İçin Yüksek Çözünürlüklü Yerel Verilerin Entegrasyonu (MUHIR)" projesinin kapanış toplantısı yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen kapanış toplantısına, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Melike Kireçcibaşı, kamu kurum ve STK temsilcileri katıldı.

TÜRKİYE'NİN İLK ÖNCÜ PROJELERİNDEN

Toplantının açılışında konuşan Lokman Atasoy, CLIMAAX-MUHIR Projesi'nin Antalya'nın iklim değişikliğine dirençli, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olma yolculuğunda yeni bir başlangıç olduğuna dikkati çekti. Lokman Atasoy, "CLIMAXX projesiyle Antalya'nın iklim riskleri bilimsel yöntemle değerlendirilmiş kentsel ısı adası etkisi ve aşırı sıcaklar üzerine kapsamlı analizler gerçekleştirilmiştir. Antalya Kentsel Isı Adası ve Aşırı Sıcaklara Karşı Eylem Planı Türkiye'de yerel ölçekte gerçekleştirilen ilk ve öncü uyum çalışmalarından biridir. Hassas bölgelerin belirlenmesi kırılgan grupların korunması yeşil ve mavi altyapının güçlendirilmesi erken uyarı mekanizmaların desteklenmesi gibi birçok çalışma devam etmektedir. Antalya'nın iklim değişikliğine dirençli sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olma yolculuğunda yeni bir başlangıçtır" dedi.

HAREKETE GEÇİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Melike Kireçcibaşı da "Antalya çok sıcak" söyleminin artık dile pelesenk olduğunu ancak bu genel kabulün ötesine geçmek gerektiğini söyledi. Kireçcibaşı, CLIMAAX-MUHIR Projesi sayesinde tehlikelerin hangi bölgelerde yoğunlaştığının, risklerin nerelerde arttığının, hangi kesimlerin bu durumdan daha fazla etkilendiğinin ve kentsel ısı adası etkisini azaltmak için nerede hangi düzenlemelerin yapılması gerektiğinin ilk kez bütüncül biçimde masaya yatırıldığını belirtti.

CLIMAAX İLE KAPSAMLI ARAŞTIRMA

Konuşmalarının ardından, CLIMAAX-MUHIR Projesi'nin son faz çalışmalarını içeren bilimsel sunum, proje ekip lideri Dr. Fulya Kandemir tarafından gerçekleştirildi. Dr. Kandemir sunumunda, 21 Kasım 2025 tarihinde başlatılan "Bilimden Eyleme" çalıştay serilerine bugüne kadar 30'dan fazla kurum ve kuruluşun katıldığını; proje kapsamında ölçme, değerlendirme ve karar alma süreçlerine katkı sağlayan toplam 4 alt etkinliğin düzenlendiğini ve bu etkinliklerin toplam 260 katılımcıyla Antalya'nın aşırı sıcaklar alanındaki en kapsamlı paydaş buluşmaları arasına girdiğini vurguladı.

Dr. Fulya Kandemir'in moderatörlüğündeki oturumda, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Gül ve Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Evrim Öztop da iklim değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.