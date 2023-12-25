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Antalya'da 'Çukur Çetesi'ne operasyon: 48 şüpheli hakkında işlem başlatıldı - Son Dakika
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Antalya'da 'Çukur Çetesi'ne operasyon: 48 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Antalya'nın Kemer merkezli Kumluca, Finike, Kaş ve Demre ilçelerinde faaliyet gösteren 'Çukur Çetesi'ne yönelik operasyonda, 48 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Suçtan elde edilen şirketler, tatil sitesi, banka hesapları ve taşınmazlara el konuldu.

Antalya\'da \'Çukur Çetesi\'ne operasyon: 48 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
25.12.2023 - 17:37,  Güncelleme: 17:40
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ANTALYA'nın Kemer merkezli Kumluca, Finike, Kaş ve Demre ilçelerinde 'Tefecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yağma' suçlarından yaklaşık 11 milyar lira gelir elde ettikleri tespit edilen 'Çukur Çetesi'ne yönelik operasyonda, 48 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, suçtan elde edilen şirketler, tatil sitesi, banka hesapları ile çok sayıda taşınmaz ve araca el koyuldu.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile toplam 404 personelin katılımıyla 'Çukur Çetesi'ne yönelik Kemer, Kumluca, Finike, Kaş ve Demre ilçelerinde operasyon düzenlendi. Antalya Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Tefecilik', 'Nitelikli yağma', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarını silahlı olarak işlediği belirlenen çeteye yönelik araştırmada, 25 mağdur ile 48 şüpheli belirlendi. Yaklaşık 6 aylık takibin ardından gerçekleştirilen operasyonla, şüphelilerin çoğu gözaltına alındı.

11 MİLYAR LİRALIK GELİR

Farklı ülkelerden Türkiye'ye 'Hawala' yöntemiyle para transfer edip, suçtan elde edilen gelirleri akladıkları da tespit edilen ve 'Çukur Çetesi' olarak adlandırılan örgütün 2 lider, 12 yönetici, 5 tahsildar, 29 üye olmak üzere toplam 48 şüpheliyle faaliyet gösterdiği ve şüphelilerin bugüne kadar örgütlü olarak işledikleri suçlardan yaklaşık 11 milyar lira gelir elde ettikleri belirlendi.

SUÇTAN ELDE EDİLEN MAL VARLIKLARINA EL KOYULDU

Örgütün suçtan elde ettiği AVM arazisi, bungalov evlerin bulunduğu tatil sitesi, 185 taşınmaz, 208 araç ile banka hesapları olmak üzere 81 şirkete el koyulduğu, söz konusu şirketlere kayyım ataması yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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