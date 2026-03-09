Antalya'da Dolandırılan Mühendise Para İadesi - Son Dakika
09.03.2026 12:52
İzmir'den gelen mühendis, dolandırıcılardan 38 bin avrosunu geri aldı. İki şüpheli tutuklandı.

İZMİR'den iş görüşmesi için geldiği Antalya'da 38 bin avro dolandırılan kimya yüksek mühendisi Nesim Üzar'ın (49) şikayeti üzerine kısa sürede yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı. Uzlaşma sonucu parasını geri alan Üzar, sorunu hızla çözen polise teşekkür etti.

İzmir'de tehlikeli atık geri kazanımı işi yapan kimya yüksek mühendisi Nesim Üzar, 20 Aralık'ta geldiği Antalya'da kimyasal atık ticareti için görüştüğü kişilerin kendisini 38 bin avro dolandırdığı iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Üzar şikayetinde, şüphelilerin parayı döviz bürosunda kontrol etme bahanesiyle alıp kayıplara karıştığını söyledi. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, kamera kayıtlarından şüphelilerin kimliğini kısa sürede tespit etti. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

PARAYI ALIP KAYIPLARA KARIŞTILAR

İzmir'den iş görüşmesi için Antalya'ya geldiğini ifade eden Nesim Üzar, "İzmir'de bakanlıktan lisanslı tehlikeli atık geri kazanımı işi yapıyorum. Kimyasal atıklarla ilgili faaliyet gösteren bir firmamız var. Antalya'da kimyasal atıklarla ilgili bir ticaret için pazarlık yaptık. Bu atıkların lisanslı araçlarla taşınması gerektiğinden, lisanslı aracımızı hafta sonu için ancak ayarlayabildik. Atıkların acilen alınması gerektiğini söylediler. Tonajın tam belli olmaması nedeniyle yanımızda bir miktar avro da getirmiştik. Yanımızda 38 bin avro vardı. Karşı taraf 'Bu para bankadan gelmeyecekse kontrol edelim, döviz bürosuna götürelim' diyerek parayı aldı. Gidiş o gidiş. Kişiler ortadan kayboldu" dedi.

'ŞAKA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM'

Şüphelilerin kamera görüntüleriyle tespit edildiğini belirten Üzar, "Durumu emniyette ayrıntılı şekilde anlattım. Daha emniyetten ayrılmadan başka bir ekip verdiğimiz adrese giderek kamera kayıtlarını incelemeye başladı. Açıkçası bunun bir şaka olduğunu düşündüm, bu kadar hızlı ilgileneceklerini hiç beklemiyordum. Ertesi gün İzmir'e döndüm. Kamera görüntülerinden elde edilen fotoğraflarla benimle görüntülü iletişime geçtiler. Şahısların kimlikleri tespit edilmişti. Gerekli deliller toplanarak Cumhuriyet savcılığına iletilmişti. Savcılık da şahısların adli geçmişleri nedeniyle tutuklanmalarına karar vermiş. Bu şahıslarla uzlaşarak bugün paramı tahsil ettim" diye konuştu.

PARASINI GERİ ALDI

Emniyet ekiplerinin sorunu hızla çözdüğünü kaydeden Üzar, "Antalya Emniyet Müdürlüğü çalışanlarının olaya bu kadar yoğun ilgi göstereceklerini hiç düşünmemiştim. Yenimahalle Polis Merkezi'ne gidip başımdan geçenleri anlattım. Aracımla gelmediğim için oradaki memur arkadaşlar daha iyi yardımcı olunabileceğini söyleyerek beni araçlarıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne götürdü. Sadece şikayetimizin alınacağını ve 'Keşke daha dikkatli olsaydınız' gibi bir yorumla konunun kapanacağını düşünüyordum. Ancak tam tersi oldu. Antalya Emniyeti gerçekten bir başka. Bu para bizim sermayemiz. Bu paranın kaybolması şirketimizin küçülmesine, işçi çıkarmamıza ve iş yaptığımız firmaların da mağdur olmasına neden olabilirdi" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Antalya, Ekonomi, Güncel, İzmir, Son Dakika

