(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 15'inci Satranç Turnuvası sona erdi. 7-12 yaş grubu 873 öğrencinin mücadele ettiği satranç turnuvasının şampiyonları kupalarını aldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilciliği iş birliği ile gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 15'inci Geleneksel Satranç Turnuvası, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.
Üç gün süren turnuvada, 7-12 yaş grubu çocuklar toplam 12 kategoride yarıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Aydın da turnuvada çocuklarla bir araya gelerek, yarışma heyacanlarına ortak oldu.
Dereceye giren her grubun ilk üç sporcusuna madalya kupa ve para ödülü, ilk 10'a giren sporculara ise çeşitli hediyelerin yer aldığı hediye çantası verildi.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da düzenlenen 15. Satranç Turnuvası sona erdi - Son Dakika
İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, 2024/2. Dönem Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Kendi İşini Kurma Proje başvurularının başladığını duyurdu. Proje kapsamında engelli kişilere 400 bin TL'ye kadar, eski hükümlü kişilere ise 300 bin TL'ye kadar hibe desteği verilecektir. Başvurular e-devlet üzerinden alınacak olup, eski hükümlü başvuruları ise Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde geliştirilen bir proje ile suça sürüklenen çocuklar ve şiddet mağduru kadınlar için iş ve meslek sahibi olmaları için çalışmalar yapılacak. Proje kapsamında adli süreçlere dahil olan kadın ve çocukların toplumsal katılımlarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında gönüllü kadın ve çocuklara eğitim desteği sağlanacak, çocuklar spor kulüplerinde sporcularla bir arada vakit geçirecek ve kadınlar istihdam edilerek ekonomik özgürlüklerinin sağlanması amaçlanacak.
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