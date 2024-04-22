Antalya\'da düzenlenen 15. Satranç Turnuvası sona erdi

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 15'inci Satranç Turnuvası sona erdi. 7-12 yaş grubu 873 öğrencinin mücadele ettiği satranç turnuvasının şampiyonları kupalarını aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilciliği iş birliği ile gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 15'inci Geleneksel Satranç Turnuvası, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Üç gün süren turnuvada, 7-12 yaş grubu çocuklar toplam 12 kategoride yarıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Aydın da turnuvada çocuklarla bir araya gelerek, yarışma heyacanlarına ortak oldu.

Dereceye giren her grubun ilk üç sporcusuna madalya kupa ve para ödülü, ilk 10'a giren sporculara ise çeşitli hediyelerin yer aldığı hediye çantası verildi.