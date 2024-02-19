Antalya'da Eski Karısını Silahla Öldüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da Eski Karısını Silahla Öldüren Zanlı Tutuklandı

Antalya\'da Eski Karısını Silahla Öldüren Zanlı Tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, eski karısını silahla öldüren zanlı tutuklandı. Kavaklı Mahallesi'nde bir apartmanda meydana gelen olayda, Banu Uzun isimli kadın hayatını kaybetti. Polis ekipleri, cinayet şüphelisi olan Uzun'un eski eşi E.A'yı olayda kullandığı silahla yakaladı. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olayın 2 yıl önce boşandığı öğrenilen çiftin 2 çocuğu bulunuyor.

19.02.2024 21:21
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, eski karısını silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Kavaklı Mahallesi 6029 Sokak'ta bir apartmanın zemin katındaki dairede silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Daireye giren ekipler, silahla vurulan Banu Uzun'un (40) hayatını kaybettiğini belirledi.

Uzun'un cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet şüphelisi, Uzun'un eski eşi E.A'yı olayda kullandığı silahla yakaladı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.A. çıkartıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Bir otelde kat görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Banu Uzun ile şüpheli E.A'nın 2 yıl önce boşandıkları öğrenildi.

Kaynak: AA

Manavgat, Antalya, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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