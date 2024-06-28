Antalya'da Gençlik Değişimi Programı Başladı - Son Dakika
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Antalya'da Gençlik Değişimi Programı Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Likya Şehirlerarası Gençlik Değişimi Programı' kapsamında, Başkent Gençlik Meclisi'nden 50 genç Antalya'da bir araya geldi. Üç gün sürecek kampta gençler, atölye çalışmalarına, kültür gezilerine ve toplantılara katılıyor.

28.06.2024 12:40  Güncelleme: 14:10
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, gençlerin kültürel ve sosyal gelişimini desteklemek için ikincisini düzenlediği 'Likya Şehirlerarası Gençlik Değişimi Programı' kapsamında, Başkent Gençlik Meclisi'nden 50 genç, Antalya'da bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Likya Şehirlerarası Gençlik Değişimi Programı'nın ilk buluşması, İzmir, Eskişehir ve Muğla'dan gelen gençlerin katılımıyla Ekim'de 'Cumhuriyet Buluşması' adı altında düzenlenmişti. Programının ikinci ayağında, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Gençlik Meclisi'nden 50 genç, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde akranlarıyla bir araya geldi. 'Yerel gençlik politikaları gençlerin güçlendirilmesi ve bu politikaların geliştirilmesi' temasıyla düzenlenen üç gün sürecek kampta gençler, atölye çalışmalarına, kültür gezilerine ve toplantılara katılıyor.

Başkent Gençlik Meclisi Başkanı Halil Ecer, "Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı proje aslında var olan uluslararası değişim projelerinin yerel düzeye indirilmesi ve Türkiye için inanılmaz bir etki uyandırdı. Burada, gençlerin yerel karar alma sürecinde yer alma biçimleri, gençlik politikaları ve gençlere tanınan alanların geliştirilmesi konularında konuşacağız. Çok verimli bir program olacağına inanıyorum" dedi.

"Çok verimli bir kamp olacak"

Başkent Gençlik Meclisi üyesi ve üniversite öğrencisi Cansu Ertuğ, çok güzel ve verimli bir programın içinde olduklarını belirterek, "Biz gençlerin, gençlik politikaları ve deneyimlerini paylaşması adına çok değerli bir program. Hepimiz çok heyecanlıyız. Burada olduğumuz için çok mutluyuz ev sahipliğinden dolayı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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