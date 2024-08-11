Yolcu dolu otobüste büyük panik! Saniyeler içerisinde alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Yolcu dolu otobüste büyük panik! Saniyeler içerisinde alevlere teslim oldu

Yolcu dolu otobüste büyük panik! Saniyeler içerisinde alevlere teslim oldu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde seyir halindeki bir halk otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale geldi.

11.08.2024 10:43  Güncelleme: 12:43
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde seyir halindeki bir halk otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale geldi.

ÖNCE DUMAN SONRA ALEV YÜKSELDİ

Saat 10.00 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hürriyet Caddesi Çakırlar Kavşağı'nda meydana gelen olayda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünde yangın çıktı. Seyir halindeki halk otobüsünden dumanların çıktığını fark eden otobüs sürücüsü Ahmet Saral, aracı yol kenarına çekerek araç içerisinde bulunan yolcuları otobüsten indirdi.

Yolcu dolu otobüs seyir halindeyken alev alev yandı

Yangın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilirken alevler kısa sürede büyürken, otobüs şoförü Ahmet Saral, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsün motor kısmından çıkan yangını 30 dakikalık çalışma sonucunda söndürdü.

Yolcu dolu otobüs seyir halindeyken alev alev yandı

YOLCULARI ZAMANINDA TAHLİYE EDEREK HAYATLARINI KURTARDI

Otobüs kullanılamaz hale gelirken, sürücü Ahmet Saral'ın yolcuları zamanında tahliye etmesi bir facianın önünü geçti. Seyir halindeyken otobüsün arkasından dumanların çıktığını belirten Saral, "Otobüsü hemen kenara çekerek, yolculara zarar gelmesin diye tahliye ettim. Sonrasında yangın tüpüyle müdahale ettim ancak yetmedi. Yoldan geçen bazı tır şoförleri de yardımcı oldu, ancak söndürmede başarılı olamadık. İtfaiye ekipleri hızlı şekilde gelerek yangını söndürdü. Otobüste maddi hasar meydana geldi. Otobüste yolcumuz vardı çok şükür kimseye bir şey olmadı" dedi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yolcu dolu otobüs seyir halindeyken alev alev yandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yolcu dolu otobüste büyük panik! Saniyeler içerisinde alevlere teslim oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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