Antalya\'da iki ay tedavi edilen üç yavru alaca baykuş doğaya salındı

(ANTALYA) - Antalya'da bakıma muhtaç halde bulunan üç yavru alaca baykuş, Doğal Yaşam Parkı'nda yaklaşık iki ay süren tedavi ve rehabilitasyonun ardından yeniden doğayla buluşturuldu. Uçuş ve avlanma eğitimlerinden geçirilen baykuşlar, sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla doğal yaşam alanlarına salındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, doğduktan sonra ebeveynleri tarafından terk edilen, yaralı veya güçten düşmüş halde bulunan yaban hayvanlarını tedavi ederek, onları yeniden doğal yaşam alanlarına salıyor. Yaklaşık iki ay önce Antalya Doğal Yaşam Parkı'na getirilen üç alaca baykuş yavrusu, veteriner hekimlerin gözetiminde yürütülen rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğaya döndü.

Rehabilitasyon sürecinde baykuş yavrularına, doğal yaşamlarında ihtiyaç duyacakları avlanma, kanat çırpma ve uçma gibi temel beceriler kazandırıldı. Sağlık durumları ve uçuş yetenekleri veteriner hekimler tarafından kontrol edilen üç baykuşun rehabilitasyon süreci başarıyla tamamlandı. Yavrular, gerekli kontrollerin ardından doğal yaşam alanlarına salındı.

REHABİLİTASYON SÜRECİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Dr. Veteriner Hekim Aygül Arsun, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan üç alaca baykuş yavrusunun yaklaşık iki aylık bakım ve rehabilitasyon sürecinin tamamlandığını belirtti. Arsun, "Yaklaşık iki ay önce Doğal Yaşam Parkımıza 3 alaca baykuş yavrusu getirildi. Yavrular bize ulaştığında bakıma muhtaç durumdaydı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleriyle iş birliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında yavru baykuşların tüm bakım ve rehabilitasyon süreçleriyle yakından ilgilendik. Doğal Yaşam Parkımızda görev yapan veteriner hekimlerimiz de yavruların sağlıklı şekilde gelişebilmesi için büyük bir özen gösterdi" diye konuştu.

Rehabilitasyon sürecinin başarılı bir şekilde tamamlandığını belirten Arsun, "Yaklaşık iki aylık bakım sürecinin sonunda baykuşlarımız artık doğal yaşam alanlarına dönebilecek duruma geldi. Bu süreçte uçuş ve avlanma çalışmaları yaparak doğada kendi başlarına yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli becerileri kazandılar. Tüm çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Bugün üç baykuşumuzu yeniden doğayla buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

MİNİK ZİYARETÇİLERDEN YAVRU BAYKUŞLARA BÜYÜK İLGİ

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret eden vatandaşlar, doğaya yeniden kazandırılmak üzere rehabilitasyon sürecinden geçirilen yavru baykuşlara büyük ilgi gösterdi. Özellikle çocuklar, hayatlarında ilk kez bu kadar yakından baykuş görmenin heyecanını yaşadı.

Ziyaretçilerden bazıları uzmanların gözetiminde baykuşlara dokunarak bu özel ana tanıklık ederken, bazıları ise yaşadıkları anı ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafı çektirdi.