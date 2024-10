Antalya'da İklim Değişikliği Eğitimi Başladı

Güncel

Antalya'da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen " Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, "İklim Değişikliğine Uyum ve Sektörel Farkındalık Eğitimi" başladı.

Yararlanıcı kurumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olan, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen proje kapsamındaki eğitim programı, Muratpaşa ilçesinde bir otelde düzenlendi.

UNDP İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Meral Mungan Arda, buradaki konuşmasında, iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği sorunların hızlanarak devam ettiğini söyledi.

Çevre problemlerinin çözümünde bazı küresel anlaşmalara ihtiyaç duyulduğuna değinen Arda, Türkiye'nin iklim değişikliği alanında Paris Anlaşması'nı yerine getirmek için oldukça önemli adımlar attığını dile getirdi.

UNDP olarak İklim Değişikliği Başkanlığı ile birçok çalışma yürüttüklerini aktaran Arda, "Ulusal ve uzun dönemli iklim stratejilerinin, iklim değişikliğiyle ilgili yerel eylem planlarının hazırlanması gibi projelerde paydaş kurum olarak yer alıyor, çalışmaları destekliyoruz. Bu eğitimleri de çok kıymetli buluyorum. Çünkü tüm paydaşların bir araya gelmesi, iklim değişikliğini uzmanlarımızdan tüm boyutlarıyla dinlemek, farkındalık ve bilinç boyutunun artırılması çok önemli." diye konuştu.

"Bu krizi dönüm noktasına çevirebiliriz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Ceyhan Öğren Eciş ise önemli turizm merkezleri arasındaki Antalya'nın iklim değişikliğinden en çok etkilenecek olan Akdeniz Havzası'nda yer aldığına dikkati çekti.

Eciş, bu kapsamda kentte doğanın korunması ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla hava ve su kalitesinin arıtılması, katı atık yönetimi, doğal kaynakların kullanımının azaltılması, sıfır atık projesi gibi birçok çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

İklim değişikliğinde atılacak her adımın önemli olduğuna değinen Eciş, "İklim değişikliği bir tehdit olduğu kadar aynı zamanda bir fırsat olabilir. Eğer birlikte çalışır, yaratıcı çözümler üretirsek bu krizi dönüm noktasına çevirebiliriz. Bu toplantının ilimizdeki iklim değişikliğine uyum eyleminin güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bugün yapacağımız her eylem, atacağımız her adım yarının dünyasında yankı bulacaktır." diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Melike Kireçcibaşı ise belediye olarak iklim değişikliği konusunda Türkiye'nin ulusal vizyon ve politikalarına paralel olarak yürüttükleri çalışmaları anlattı.

İklim Değişikliği Başkanlığı İklim Değişikliği Uzmanı Dr. Ömer Öztürk ise projenin 2019'da başladığını ve 2025'te tamamlanacağını söyledi.

Teknik kısımda iklim değişikliği uyum eylem planları gibi çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Öztürk, "Hibe kapsamında ise 29 proje yürütüyoruz. Projenin toplam bütçesi 6 milyon 800 bin Avro. Bunlar daha çok illerin ve kurumların kapasitesini artırmayı hedefleyen projelerden oluşuyor." dedi.

İklim değişikliği konusunda farkındalığının artırılması amacıyla Antalya ve çevre illerden çeşitli kurum paydaşlarının katılımıyla düzenlenen eğitim programı, yarın sona erecek.