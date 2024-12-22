Antalya\'da İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırıları protesto edildi

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Antalya'da, "Dünya Şehit Çocuklar Günü" kapsamında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Muratpaşa ilçesinde bir alışveriş merkezinin önünde bir araya gelen Antalya Kudüs Platformu, kentteki STK üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları ile dövizler taşıdı.

Alanda yapılan duaların ardından çocuklar, yaşanan savaşı temsilen gösteri gerçekleştirdi.

Grup adına konuşan Antalya Kudüs Platformu Başkanı Mustafa Erduran, bugün insanlığın vicdanını derinden yaralayan bir kurtuluşu dilemek, Gazze'de ve Doğu Türkistan'da öldürülen bebeklerin sessiz çığlıklarını duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Filistin'de bebeklerin, çocukların şehit edildiğini belirten Erduran, "Bu bebekleri sevmeye doyamayan anneler, babalar, dedeler ve atalar için buradayız. ve bundan sonra her 23 Aralık'ta Dünya Şehit Çocuklar Günü'nü yad etmek için burada olacağız." dedi.

Erduran, Filistin'de, Gazze'de yıllardır süren savaşın ortasında çocukların cehenneme dönüşen bu topraklarda can verdiğini kaydederek, savaşın en acımasız yükünün çocukların omuzlarına yüklendiğini ifade etti.

Uluslararası toplumun ve insan haklarının bu zulme karşı daha çok ses vermesini talep ettiklerini dile getiren Erduran, "Gazze'de masum insanların hayalleri, insanlığın onurunun yeniden inşa edilmesinin bir mihenk taşı olmalıdır. Bu çocuklar sadece Filistin'in değil, bütün insanlığın kaybıdır. Onların hatıralarını yaşatmak, adalet için mücadele etmek ve barış dolu bir dünya inşa etmek bizim, hepimizin boynunun borcudur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından vatandaşlar, ellerindeki Filistin bayrağı renklerindeki balonları havaya uçurdu.