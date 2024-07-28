Antalya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla basın açıklaması yapıldı - Son Dakika
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Antalya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla basın açıklaması yapıldı

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Antalya'da toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan vatandaşlar, Gazze'ye destek sloganları attı. Programda konuşan HÜDA PAR Muratpaşa İlçe Başkanı Abdullah Demirtaş, Gazze'deki dramın hala devam ettiğini belirtti ve Filistin'de ulusal birlik hükümeti kurulması anlaşmasının bağımsız Filistin'e giden önemli bir adım olduğunu umduklarını dile getirdi. HÜDA PAR İl Başkanı Muhammet Şerif Durmaz ise partisinin Meclise kanun teklifi verdiğini ve toplumun bu teklife destek verdiğini ifade etti. Program, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için yapılan dua ile sona erdi.

28.07.2024 23:21
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Antalya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla basın açıklaması yapıldı.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Başkanlığınca düzenlenen etkinlik kapsamında Çelebi Sultan Mehmet Camisi önünde toplanan vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle Gazze'ye destek sloganları attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan HÜDA PAR Muratpaşa İlçe Başkanı Abdullah Demirtaş, Gazze'deki direnişe destek olmak amacıyla toplandıklarını belirterek, 7 Ekim 2023'ten bu yana 42 hafta geçtiğini hatırlattı.

Bu süre zarfında dünyanın gözü önünde yaşanan vahşetin devam ettiğini belirten Demirtaş, şunları dile getirdi:

"Gazze'nin dramı aradan 42 hafta geçmiş olsa bile hafiflemiş değil. Aksine bu 42 haftalık zaman içinde Gazze'nin dramı, yaşanan acılar katmerleşerek büyüdü. Bununla beraber bu son haftada yaşanan bazı gelişmeler maskeleri iyice düşürmüştür. Siyonist çetenin elebaşı Netanyahu'nun büyük şeytan Amerika'nın kongresinde ayakta alkışlanmış olması, şeytanın başının kim olduğunu ele vermeye yetiyor. Filistin'de Hamas ve El Fetih arasında ulusal birlik hükümeti kurulması konusunda anlaşma sağlanmış olmasının bağımsız Filistin'e giden önemli adımlardan biri olmasını umuyoruz. Bu anlamda bu gelişmenin hayırlara vesile olmasını diliyoruz."

Basın açıklamasının ardından konuşan HÜDA PAR İl Başkanı Muhammet Şerif Durmaz da partisinin 28 Aralık 2023'te Meclise kanun teklifi verdiğini kaydederek, toplumun farklı kesimlerinin bu teklife ciddi şekilde destek verdiğini söyledi.

Program, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için yapılan duayla sona erdi.

Kaynak: AA

Abdullah Demirtaş, Muratpaşa, Filistin, Antalya, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla basın açıklaması yapıldı - Son Dakika

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