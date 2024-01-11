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Antalya'da kamyonet ile çarpışan otomobildeki Kazakistan uyruklu kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da kamyonet ile çarpışan otomobildeki Kazakistan uyruklu kadın hayatını kaybetti

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile çarpışan otomobilde bulunan Kazakistan uyruklu Ramilya İskanderova hayatını kaybetti. Kazada, bakıcılığını yaptığı çocuk ile otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen İskanderova'nın kızı ise gözyaşlarını tutamadı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

11.01.2024 - 16:41,  Güncelleme: 16:49
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ANTALYA'da kamyonet ile çarpışan otomobildeki Kazakistan uyruklu Ramilya İskanderova (47) hayatını kaybetti, bakıcılığını yaptığı 3 yaşlarındaki çocuk ile sürücü yaralandı. Olay yerine gelen İskanderova'nın kızı, gözyaşlarını tutamadı. Ramilya İskanderova ile yanındakilerin, piknik yapmaya gittiği öğrenildi.

Kaza, saat 13.30 sularında Kemer- Antalya yolu Konyaaltı Bulvarı Küçük Çaltıcak mevkinde meydana geldi. Kent merkezinden yola çıkarak kontrolsüz kavşaktan dönmek isteyen Magdelena Natalia Çalışkan (43) idaresindeki 07 GH 358 plakalı otomobil ile Kemer istikametinden kent merkezine gelmekte olan Durmuş Karakuş (40) kontrolündeki 07 GFU 99 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yol kenarındaki demir bariyere vurduktan sonra yan döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Magdelena Natalia Çalışkan özel bir hastaneye kaldırılırken, 3 yaşlarında olduğu öğrenilen R.S. ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobilin yolcu koltuğunda oturan çocuğun bakıcısı ve yaralanan kadının arkadaşı olduğu öğrenilen Kazakistan uyruklu Ramilya İskanderova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonet sürücüsü Durmuş Karakuş ise kazayı yara almadan atlattı. Durmuş Karakuş, kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.

BAKICI KADININ KIZI GÖZYAŞINI TUTAMADI

Bir süre sonra olay yerine gelen, hayatını kaybeden kadının kızı Firuze İskanderova, ölen annesini görünce gözyaşlarını tutamadı. Genç kızı olay yerinde bulunan ekipler teselli etti. Yapılan araştırmada, ailenin Küçük Çaltıcak Plajı'na piknik yapmaya gittiği öğrenildi.

Yapılan incelemelerin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Antalya\'da kamyonet ile çarpışan otomobildeki Kazakistan uyruklu kadın hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya'da kamyonet ile çarpışan otomobildeki Kazakistan uyruklu kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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