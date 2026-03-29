Antalya\'da Kayalıklardan Düşen Kadın Kurtarıldı

ANTALYA'da yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen Fatma F.'nin (25) yardımına, bu sırada bölgede çalışan inşaat işçileri koştu. İşçilerin bir yere kadar sırtlarında taşıyıp sağlık ekibine teslim ettiği Fatma F., hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda, orman ve kayalıkların bulunduğu alanda meydana geldi. Yapımı devam inşatta çalışan işçiler, karşılarında yer alan yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıkta yürüyen bir kadının gözden kaybolduğunu görünce hemen olay yerine gitti. İşçiler kadının kayalıktan düştüğünü fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

SIRTLARINDA TAŞIDILAR

Ekipler gelene kadar kayalıktan inen inşaat işçisi Sezgin Arslan ile arkadaşları, yanına ulaştıkları kadını bir yere kadar sırtlarında taşıdı. Ekiplerin geldiğini gören Arslan, müdahale edilmesi için kadını sırtından indirdi. Sağlık ekibi kolunda ve vücudunda kırıklar olan kadını sedyeye alarak, yol kenarına kadar getirdi. Polis, düşen kadının Fatma F. olduğunu belirledi. Ambulansa alınan ve hayati tehlikesi bulunmayan Fatma F., Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

'NE İÇİN ORADAYDI, BİLMİYORUZ'

Kadını görerek durumu ekiplere bildiren işçilerden Mehmet Ayhan, "Neden düştü biz de bilmiyoruz. Kayalık alanda yürüyordu, fotoğraf çekmek için mi oradaydı bilmiyoruz. Düştüğünü gördük ve olayı bildirdik" dedi.

'BELLİ YERE KADAR SIRTIMIZDA TAŞIDIK'

Sezgin Arslan ise "Şantiyede kahvaltı yaparken kayalıkta bir kadın gördük. Sonra birden kayboldu. Biz panik olduk ve önce bir arkadaşı oraya gönderdik. Kadının düştüğünü görünce hemen ekiplere bildirdik. Belli bir yere kadar sırtımızda taşıdık. Sonra ekipler müdahale etti. Hayati tehlikesi yok" diye konuştu.

Ekiplerin olayla ilgili inceleme ve çalışması devam ediyor.