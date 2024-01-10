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Antalya'da kaybolan Rus turist için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Antalya'da kaybolan Rus turist için arama çalışması başlatıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yapan 40 yaşındaki Rus turist Nadezhda Yarygina, doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra geri dönmedi. Arkadaşları tarafından kayıp ihbarında bulunulan turist için AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına Kemer Arama ve Kurtarma Derneği ile MAKSAT Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri de destek veriyor. Turistin dönüş bileti olduğu ve 8 Ocak'ta geri dönmesi gerektiği öğrenildi.

Antalya\'da kaybolan Rus turist için arama çalışması başlatıldı
10.01.2024 - 16:01,
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Antalya'nın Kemer ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan Rus kadın turist için arama çalışması başlatıldı.

Kiriş Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Nadezhda Yarygina (40), 4 Ocak'ta doğa yürüyüşüne çıktı. Otele dönmeyen ve kendisinden haber alınamayan Rus turist için arkadaşları kayıp ihbarında bulundu.

Turistin yürüyüşe gittiği Çalış Tepesi bölgesinde AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara Kemer Arama ve Kurtarma Derneği ile MAKSAT Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri de destek veriyor.

Rus turist Yarygina'nın 31 Aralık'ta tatil için Antalya'ya geldiği ve 8 Ocak'ta dönüş bileti olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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