 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da kayıp motokurye cinayeti: Şüpheli yakalandı, ceset bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da kayıp motokurye cinayeti: Şüpheli yakalandı, ceset bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesinde kayıp olarak aranan motokurye Ali Diken'in öldürüldüğü öne sürülen şüpheli Z.B. polis tarafından yakalandı. Şüpheli, motokuryeyi kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü ve cesedi gömdüğünü itiraf etti. Polis ekipleri, gösterdiği arazide iş makinesiyle yapılan kazıda bir ceset buldu ve bölgede başka bir ceset olabileceği ihtimali üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya\'da kayıp motokurye cinayeti: Şüpheli yakalandı, ceset bulundu
24.01.2024 - 16:47,  Güncelleme: 16:48
Abone Ol

Antalya'da kayıp olarak aranan motokuryeyi öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı, gösterdiği arazide iş makinesiyle yapılan kazıda ceset bulundu.

Aksu ilçesi Kundu Mahallesi'nde motokuryelik yapan Ali Diken'den (32) haber alamayan yakınları 20 Aralık'ta polise kayıp ihbarında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Diken'in bulunması için çalışma başlattı.

Çalışmalar sürerken İstanbul'da katıldığı bir televizyon programından sonra kaçma girişiminde bulunan şüpheli Z.B. (33) polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheli, arkadaşı olan motokuryeyi kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü ve cesedi gömdüğünü itiraf etti.

Antalya'ya getirilen Z.B, cesedi gömdüğünü söylediği Kundu Mahallesi Sahil Caddesi yakınındaki araziye geniş güvenlik önlemleri altında götürüldü.

Polis ekiplerinin iş makinesi yardımıyla yaptığı kazı çalışmasında bir cansız bedene ulaşıldı. Bölgede bir ceset daha olabileceğini değerlendiren ekipler, kazıya devam ediyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Antalya, Aralık, Yakalama, Cinayet, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da kayıp motokurye cinayeti: Şüpheli yakalandı, ceset bulundu - Son Dakika


19:25
Ukrayna Genelkurmayı, terörist tehdidi ortadan kaldırmak için önlemler alacak Ukrayna Genelkurmayı, terörist tehdidi ortadan kaldırmak için önlemler alacak
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

Son Dakika
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
16:45 ABD'li milyarder Elon Musk: İsmim oldukça Yahudi ismi, Yahudi gibiyim
16:34 Sadece 1 maça daha çıksa bambaşka bir senaryo olacaktı! Galatasaray, Angelino'nun biletini kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 20:41:48. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da kayıp motokurye cinayeti: Şüpheli yakalandı, ceset bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement