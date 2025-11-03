Antalya'da Kaza: Genç Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Antalya'da Kaza: Genç Adam Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Kaza: Genç Adam Hayatını Kaybetti
03.11.2025 15:39
Konyaaltı'nda meydana gelen kazada Servet Alkış hayatını kaybetti, ailesi sinir krizi geçirdi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 37 yaşındaki Servet Alkış hayatını kaybetti. Kazanın ardından ailesi sinir krizi geçirerek feryat etti.

KAZADA SAVRULDU, BAŞINI DİREĞE ÇARPTI

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Servet Alkış, arkadaşlarıyla beraber otomobille gezmeye çıktı. Alkış ve arkadaşlarının otomobili, bir süre sonra karşı yönden gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada savrulan otomobildeki Alkış, yol kenarında direğe başını çarparak ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine ekipler sevk edildi. Servet Alkış sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Alkış, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Servet Alkış'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

AİLE BİREYLERİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Alkış'ın cenazesi, sabah saatlerinde morga gelen ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Cenazenin alınması sırasında Servet Alkış'ın annesi, ablası Şeniz, kız kardeşi Damla sinir krizi geçirdi. Aileyi yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Kız kardeşi Damla, cenaze alınacağı sırada morgun çıkış kapısının demirlerini tutarak "Abi ölmedin kalk, ben şimdi ne yapacağım" diye feryat etti. Annesi ise "Gitti kuzum, yandı ciğerim, oğlum" diyerek, gözyaşı döktü.

İşlemlerin ardından Alkış'ın cansız bedeni, defnedilmek üzere Isparta'nın Gelendost ilçesi Madenli köyüne götürüldü.

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.