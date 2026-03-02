Antalya'da Korkunç Aile Cinayeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Korkunç Aile Cinayeti

02.03.2026 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis memuru Giyar, eşi ve iki çocuğunu öldürdüğünü kabul etti, ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.

ANTALYA'da eşi Fatma (31) ile çocukları Meral Ebrar (10) ve Merve'yi (5) beylik tabancasıyla öldüren ve hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istenen polis memuru Muharrem Giyar (37) savunmasında, "Eşimi öldürdükten sonra cezaevine gireceğimi biliyordum. Çocuklarımın geleceği için bir anlık öfke sonucu eylemi devam ettirdim" dedi.

Olay, 12 Kasım 2025'te saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Varsak Demirel Mahallesi 1964 Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Polis memuru Muharrem Giyar, eşi Fatma ile çocukları Meral Ebrar ve Merve'yi tabancayla vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İncelemede, anne ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis memuru Giyar, meslektaşları tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muharrem Giyar, sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

'Eşi kasten öldürmek' ve 'Çocuk olan altsoyunu kasten öldürmek' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Muharrem Giyar hakkında hazırlanan iddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Muharrem Giyar'ın olay günü tartıştığı eşi Fatma Giyar'ın başı, yüzü, kolu, göğüs bölgesi ve bacaklarına ateş ettiği ardından aynı silahla kızı Meral Ebrar Giyar'ı başına isabet eden kurşunlarla, Merve Giyar'ı ise 4 kurşunla öldürdüğü belirtildi.

EŞİNİN PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Sanık Giyar, iddianamedeki ifadesinde, eşinin 10 yıldır psikolojik sorunlar yaşadığını, 2 kez hastanede yatarak tedavi gördüğünü belirterek, "Eşimin yaklaşık 1 haftadır uyku sorunu mevcuttu. Kendisi uyumadığı gibi beni ve çocukları da uyutmuyordu. İlaçlarını almadığını fark ettim. Kendi çocuklarımı cinsel yönden istismar ettiğim şeklinde asılsız birçok beyanda bulunmaktaydı" dedi.

'ATEŞ ETTİM SONRASINI HATIRLAMIYORUM'

Eşi ve çocuklarını vurduktan sonra kendisini de vurmak istediğini ancak yapamadığını kaydeden Giyar, şunları anlattı: "Saldırganlık hali son zamanlarda iyice artmıştı. O gün izinli olduğum için evdeydim. Gün boyu tartışmamız devam etti. Kendisini tedavi olma konusunda bir türlü ikna edemedim. Yatak odasında mevcut dolapta bulunan zimmetli silahımı dayanamayarak aldım. Birlikte yatak odasındaydık. Kapıdan çıkarken önce sağ bacağına doğru bir el ateş ettim. Yere düştükten sonra bir elde kafasına ateş ettim. Çocuklarım bu sırada salondaydı. Sesi duyup koridora geldiler. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendimi kaybettim. Ben de intihar etmeyi düşündüm ancak yapamadım."

'MAALESEF BÖYLE BİR OLAY YAŞANDI'

Çocukları ile arasında bir sorun olmadığını iddia eden Giyar, "Eşimi öldürdükten sonra cezaevine gireceğimi biliyordum. Çocuklarımın geleceği için bir anlık öfke sonucu eylemi devam ettirdim. Anne ve babasız yaşamalarının çok zor olacağını bir anlık düşünce ile değerlendirdim ve maalesef böyle bir olay yaşandı, pişmanım" dedi. Giyar'ın yargılamasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber: İrem Başdaş/ Antalya

Kaynak: DHA

Güvenlik, Cinayet, Antalya, Güncel, Merve, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Korkunç Aile Cinayeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı
Yeniden Refah lideri Erbakan: Siyonizmin hedefinde yalnızca İran değil, Türkiye de vardır Yeniden Refah lideri Erbakan: Siyonizmin hedefinde yalnızca İran değil, Türkiye de vardır
İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
336 milyon Euro’luk Galatasaray’ı bile geçtiler İşte Türkiye’de en çok gol atan futbol takımı 336 milyon Euro'luk Galatasaray'ı bile geçtiler! İşte Türkiye'de en çok gol atan futbol takımı
Nihat Hatipoğlu’nu hiç böyle görmediniz Sorulan soruya çok sinirlendi Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
Hürmüz krizi büyüyor: Küresel ticaret tehlike hattında Hürmüz krizi büyüyor: Küresel ticaret tehlike hattında
Karar günler önce verilmiş Fenerbahçe’nin yeni sezondaki golcüsü şimdiden belli Karar günler önce verilmiş! Fenerbahçe'nin yeni sezondaki golcüsü şimdiden belli
Avrupa’dan aykırı ses: İran’ın bombalanması Trump’a petrol getirir Avrupa'dan aykırı ses: İran'ın bombalanması Trump'a petrol getirir

15:05
İran’da Dünya Kupası belirsizliği
İran'da Dünya Kupası belirsizliği
14:42
AK Parti’den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
AK Parti'den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
14:32
Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
14:24
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor
14:16
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
13:34
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu’nun akıbeti meçhul
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul
13:29
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
13:28
Lisede dehşet Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı
Lisede dehşet! Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 15:23:56. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Korkunç Aile Cinayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.