Antalya'da LGS Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da LGS Heyecanı

Antalya\'da LGS Heyecanı
13.06.2026 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrenciler LGS sınavına girerken aileleri okul önlerinde heyecanla bekledi.

ANTALYA'da öğrenciler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girerken, aileler okul önlerinde heyecanla çocuklarını bekledi. Bazı aileler de okul yakınlarında bulunan parklara giderek yanlarında getirdikleri masaları kurup, piknik havasında vakit geçirdi.

Antalya'da öğrenciler ve aileleri, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin önüne geldi. Öğrenciler saat 09.30'da başlayan sınava girerken, aileleri de okul önlerinde çocuklarını beklemeye başladı. Anne babalardan bazıları kaldırımlara otururken, bazıları da Kur'an-ı Kerim okudu. Bazı aileler ise okul yakınlarında bulunan parklara giderek yanlarında getirdikleri masaları kurup, piknik havasında vakit geçirdi.

'ÇOCUKLARDAN DAHA STRESLİYİZ'

Çocuğunun sınavdan çıkmasını bekleyen Mahmut Bahadır, "Zor bir sınav, bütün aileler bekliyor. Çocuklarla beraber hepimiz bu sınavlara hazırlanıyoruz. Bugün de aynı heyecanı yaşıyoruz. Herkes çocuğunun başarılı olmasını istiyoruz. Anne ve babalar olarak çocuklardan daha büyük bir maraton içerisindeyiz. Çocuklar bunun farkında değil ama ne kadar önemli olduğunu bilen bizler heyecanla bekliyoruz. Daha stresliyiz" dedi.

'BİZ ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK'

Çocuğunu beklerken Kur'an-ı Kerim okuyan Tuğçe Yılmaz ise "Rabb'im bütün çocuklara hayırlısını versin. Hepsinin yollarını açık etsin. Biz anne ve babalar olarak elimizden geleni yaptık. Ayaklarına taş değmesin. Sınav bitene kadar da burada bekleyeceğim" diye konuştu.

'BİRKAÇ SENENİN EMEĞİ VAR'

Yeğeni için geldiğini söyleyen Sevda Mastar Duygulu da "Heyecanla bekliyoruz. Birkaç senenin emeği var. İnşallah iyi bir şekilde çıkarlar. Burada beklemeye devam edeceğiz" dedi. Kuzeni için annesiyle gelen Berkay Duygulu ise "Kuzenim şu an sınavda ve iyi çalıştığını biliyorum. Kendisini destekliyorum. Ailecek kendisine destek vermeye geldik. İnşallah güzel bir okul kazanır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Antalya, Eğitim, Güncel, Yaşam, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da LGS Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Doğan’ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı Evinden neler çıktı neler Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı 19 yaşındaki genç kız kararını verdi Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
Abdallar’dan A Milli Takım’a Dünya Kupası marşı Abdallar'dan A Milli Takım'a Dünya Kupası marşı
Yaz Sıcağında Güneşten Korunma Uyarısı Yaz Sıcağında Güneşten Korunma Uyarısı
Çıralı’daki 52 yıllık soruna yasal çözüm Çıralı'daki 52 yıllık soruna yasal çözüm
Mezdeke Aynur’un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı
Dervişoğlu’ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil Dervişoğlu'ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil
Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi Dünya Kupası öncesi beklenen haber geldi
Yüreklerin ağza geldiği an: İki kız kardeş son anda kurtarıldı Yüreklerin ağza geldiği an: İki kız kardeş son anda kurtarıldı
Otokoç’a silahlı saldırıda 5 kişi tutuklandı Otokoç'a silahlı saldırıda 5 kişi tutuklandı

11:14
Dünya Kupası’nda büyük kriz Kane’in kramponları bile çalındı
Dünya Kupası'nda büyük kriz! Kane'in kramponları bile çalındı
11:04
Naci Görür’den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak
10:16
Sahaya girmeye kalktı, güvenlikler bir anda üzerine çullandı
Sahaya girmeye kalktı, güvenlikler bir anda üzerine çullandı
10:15
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 90 suçlu Türkiye'ye getirildi
10:13
Mansur Yavaş’ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek
Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek
10:03
Maçtan çok onlar konuşuluyor Dün geceyi sallayan ikili
Maçtan çok onlar konuşuluyor! Dün geceyi sallayan ikili
09:46
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi
09:46
Yıllık izin hesabı sil baştan Artık o günler dahil edilemeyecek
Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
09:42
LGS’ye dakikalar kala kriz Öğrencileri okul bahçesine almadılar
LGS'ye dakikalar kala kriz! Öğrencileri okul bahçesine almadılar
08:30
MİT’ten siber operasyon Kredi kartı şebekesi çökertildi
MİT'ten siber operasyon! Kredi kartı şebekesi çökertildi
08:28
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 11:22:58. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da LGS Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.