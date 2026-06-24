Antalya'da Lüks Siteye Aidat Dava - Son Dakika
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Antalya'da Lüks Siteye Aidat Dava

Antalya\'da Lüks Siteye Aidat Dava
24.06.2026 16:27
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Hediye Hin, aidat artışını hukuksuz bularak Antalya'daki lüks sitede dava açtı.

ANTALYA'da 149 dairelik lüks sitede oturan Hediye Hin, aidat ve ek ödemelerin yüksek oranda artırıldığı gerekçesiyle dava açtı. Hediye Hin, aidatın 13 bin TL'den 20 bin TL'ye çıkarıldığını, 100 bin TL de ek ödeme talep edildiğini ve uygulamanın hukuksuz olduğunu söyledi.

Konyaaltı ilçesindeki 149 dairelik lüks rezidansta oturanlar ile yönetim arasında krize neden olan aidat ücretlerinin yüksek oranda artırıldığı iddiası, yargıya taşındı. Kat maliklerinden Hediye Hin, 2025 yılında aylık 13 bin TL olarak uygulanan aidatın 2026 yılında 20 bin TL'ye yükseltildiğini ayrıca ocak ayında 100 bin TL ek ödeme talep edildiğini, yıllık toplam ödemenin 340 bin TL'ye ulaştığı gerekçesiyle aidat artış oranı ve yönetim süreçlerine ilişkin dava açtı. Yıllık artış oranının yaklaşık yüzde 118 seviyesinde olduğunu savunan Hediye Hin, yönetimin ise artış oranını yüzde 54 olarak açıkladığını ileri sürdü.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Davanın ilk duruşması Antalya 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde bugün görüldü. Mahkeme, dosya kapsamında sitenin karar defteri ve hazirun cetvelinin mahkemeye sunulmasına karar verdi. Heyet ayrıca dosyanın bilirkişiye gönderilerek incelenmesini kararlaştırdı.

'AİDAT, BÜTÇE VE BİLANÇO OLMADAN YAPILDI'

Duruşma sonrası açıklama yapan Hediye Hin, aidatlara yapılan artırım ve ek ödemelerin hukuksuz olduğunu iddia ederek, "Ocak ayında genel kurul toplantısı yapılmıştır. Karar defteri hazır bulunmamış olup, 120 bin lira aidat toplanmıştır. Diğer aylarda ise 20 bin lira olmak üzere düzenli aidat ücreti belirlenmiştir. Belirlenen aidat, bütçe ve bilanço olmadan yapıldı. Bununla birlikte 120 bin lirayı toplayabilmek için sitede asansör, su gibi bölümlerde kısıtlama yapılmıştır. Bu nedenle sitede haklarımızdan mahrum kaldık. Hepsi de kayıt altına alındı" dedi.

'DAVAMDA SONUNA KADAR GİDECEĞİM'

Hediye Hin, "Sitemizde belli bir grubun ödemediği aidatların borcu 6 milyona ulaştı ve bu borçlara yönelik indirim ve uzlaşma kararı alındı. Fakat bununla ilgili gerekli yasal şerhimi koydum ve mahkemeye bu konuyu taşıdım. Benim paramın aidatlarını ödemeyenlere hediye edilmesini asla kabul etmiyorum. Bunun için de davamda sonuna kadar gideceğim. Ayrıca borç adı altında toplanılan paranın neden faizde olduğunu da soracağım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Antalya, Ekonomi, Hediye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Lüks Siteye Aidat Dava - Son Dakika

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