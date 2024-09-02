Antalya\'da Motosiklet Kazası: Yaralıya Sürücülerden Yardım

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ANTALYA'da motosikletiyle bariyere çarpan Büşra Göksun (24) yaralandı. Göksun'un yardımına koşan sürücüler sağlık ekibi gelene kadar bilincini açık tutmaya çalıştı, bagaj taban halısını üzerinde tutarak güneşten korudu.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi İller Bankası Kavşağı yan yolda meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Büşra Göksun'un kontrolünü yitirdiği 07 BKP 718 plakalı motosiklet bariyere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler, yola savrulan Göksun'un yardımına koştu. Göksun'un sırtına hırka ve başının altına bez koyan sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sürücüler Ezgi Zengin ile Deniz Fischer ise sağlık ekibi gelene kadar Göksun'un bilincini açık tutmaya çalıştı. Göksun'un elini tutan Fischer ile Zengin, 'Kendinde kal', 'Gözlerini kapatma, gözlerini açık tut', 'Sorularıma cevap ver', 'Büşra uyuma sorularıma cevap ver' dedi.

Bu sırada bir vatandaş, otomobilinin bagajından çıkarttığı bagaj taban halısıyla gölgelik yaparak, Büşra Göksun'un güneşten etkilenmemesini sağladı. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Göksun'a ilk müdahalesini yaptı. Büşra Göksun'un kaskını, kaza yerinde bulunan bir başka motosikletli çıkardı. Hayati tehlikesi bulunmayan Göksun, ilk müdahalesinin ardından sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Göksun'a ait kaskı, kaza yerinde yardımcı olan Ezgi Zengin'in sıkı sıkıya tuttuğu görüldü.

'ÇOK GÜNEŞ OLDUĞU İÇİN GÖLGELİK YAPTIK'

Ezgi Zengin, "Virajı alamadı ve bir anda bariyere çarptı. Dengesini sağlayamadı. Ben de kazayı görünce durdum ve yardım ettim. Sürekli bilincini açık tutmaya çalıştım. Sorular sorarak yerden kaldırmadık. Bir vatandaş bagaj halısını getirdi ve başının üstünde tutarak gölgede tutmak istedik. Çok güneş olduğu için gölgelik yaptık" dedi.

'SÜREKLİ UYANIK KALMASINI SAĞLAMAYA ÇALIŞTIM'

Almanya'dan bir hafta önce Antalya'ya tatile geldiğini ve kazayı görünce hemen yardıma koştuğunu ifade eden Deniz Fischer de, "Son zamanlarda çok fazla kazaya denk geldim. Bu kaza da benim neredeyse hemen önümde oldu. Kazayı görür görmez durdum ve yanına gittim. Sürekli uyanık kalması için elimden geleni yaptım. Diğer arkadaşlar da gelip yardımcı oldu. Almanya'da 2 yıl sağlıkçıların yanında çalıştım ve burada da elimden geleni yaptım" diye konuştu.