 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da Narkotik Operasyonu: 56 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da Narkotik Operasyonu: 56 Şüpheli Yakalandı

Antalya'nın Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, 12 kilogram eroin, sentetik uyuşturucu, silahlar ve uyuşturucu madde ticaretinden aranan 56 şüpheli ele geçirildi. Operasyona 100 ekip ve 500 personel katıldı. Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik, uyuşturucuyla mücadelede sahada olduklarını ve huzur ortamını sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

Antalya\'da Narkotik Operasyonu: 56 Şüpheli Yakalandı
29.12.2023 - 17:31,
Abone Ol

Antalya'nın Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde çok sayıda polis ekibinin katılımıyla narkotik operasyonu başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Narkotik, Özel Harekat, TEM, KOM, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı toplam 100 ekip ve 500 personelin katıldığı hava destekli operasyonda, belirlenen 20 adrese baskın yapıldı.

Operasyonda, 12 kilogram eroin, bir miktar sentetik uyuşturucu, 3 tabanca, 1 tüfek, 23 fişek, 1 kilo 828 gram skunk, 457 gram esrar, 165 gram kokain, 161 gram metamfetamin, 246 uyuşturucu hap, 244 sentetik ecza maddesi, 2 kök Hint keneviri, 4 hassas terazi ve bir miktar para ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranan 56 şüpheli yakalandı.

Ayrıca 16 araca toplam 37 bin 487 lira para cezası uyguladı.

Denetimlere katılan Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucu ve terörle mücadele tüm unsurlarla sahada oldukları vurguladı.

100'e yakın ekiple yaklaşık 500 personelin olduğu bir operasyon yaptıklarını ifade eden Orhan Çevik, "Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de bir huzur ortamımız var ve devamını sağlamak için çalışıyoruz. Yılbaşı öncesinde vatandaşlarımızın huzur içerisinde yeni yıla girmeleri noktasında birimlerimizin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor." dedi.

Çevik, yürüttükleri çalışmaların başında uyuşturucuyla mücadele konusunun geldiğini belirterek "Daha önceden yaptığımız çalışmalarımız vasıtasıyla elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda belirlediğimiz adreslere operasyonlar düzenliyoruz. Bu işin ticaretini yapan, gerek kullanan gerek satışını yapan torbacı kim varsa bunların tamamını toparlamak ve hesap vermelerini sağlamak üzere hava destekli Özel Harekat birimlerimizin katılımıyla birlikte koordineli bir şekilde operasyonumuzu şu an ben de yerinde takip ediyorum. Hedefimiz, gençlerimizi her türlü şer odağından kurtarmak." diye konuştu.

Sahayı hiç boş bırakmadıklarını vurgulayan Çevik, uyuşturucu yakalama oranlarında Antalya'nın ilk sırada olduğunu söyledi.

Yılbaşında da 5 bine yakın personelle sahada olacaklarını kaydeden Çevik, "Alkole bağlı suçların önlenmesi noktasında tüm eğlence mekanları ve civarında ilimizde kritik önemi haiz, hassasiyet gösteren yerler ve civarında hep ekiplerimiz hazır olacak. Biz sahada olacağız. Bizim için en büyük tatil bu. Yeter ki huzur ve güven ortamı içerisinde yılbaşını geçirelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Muratpaşa, Narkotik, Antalya, Kepez, Güvenlik, Antalya, Yakalama, Ceza, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Narkotik Operasyonu: 56 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


17:30
Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02
16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50
Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:19
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:18
Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:00
Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti
15:56
TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt

Son Dakika
17:30 Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24 İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50 Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:18 Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:19 Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:00 Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:50 Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 17:56:40. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Narkotik Operasyonu: 56 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement