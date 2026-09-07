Antalya'da orman yangını Döşemealtı sınırına ulaştı, 3 mahalle tahliye edildi
Antalya Aksu'da çıkan orman yangınında alevler Döşemealtı ilçesi sınırına ulaştı. Bölgede Kızıllı ve Ilıca mahallelerinde jandarma evlerin tahliyesi için anons yaparken, toplam 3 mahalle boşaltıldı ve Aksu hayvan barınağı tahliye edildi. Güvenlik güçleri TOMA'larla bölgede tedbir aldı, yangın bölgesine giriş çıkışlar kapatıldı.
ALEVLER DÖŞEMEALTI SINIRLARINA ULAŞTI
Aksu ilçesinde çıkan orman yangınında alevler Döşemealtı ilçesi sınırına ulaştı. Döşemealtı ilçesine bağlı Kızıllı ve Ilıca mahallerinde jandarma tedbir amacıyla evlerin tahliye edilmesi yönünde uyarı anonsu yaptı. Bölgede TOMA'lar konuşlandırıldı, güvenlik üst düzeye çıkarıldı. Yangın bölgesine girişler ve çıkışlar kapatıldı. Aksu hayvan barınağı tahliye edildi. Diğer yandan bölgede 3 mahalle tahliye edildi.
Kaynak: DHA
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