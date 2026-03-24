Antalya'da Paramedik Cinayeti Davası
Antalya'da Paramedik Cinayeti Davası

Antalya\'da Paramedik Cinayeti Davası
24.03.2026 12:45
Sigara isteği sonrası paramedik Hamit Aras’ın dövülerek öldürülmesine ilişkin yargılama devam ediyor.

ANTALYA'da sigara istedikleri paramedik Hamit Aras'ın (30) dövülerek öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklardan Muhammet E.K. (17), maktule yumruk attıktan sonra çantasını gasbettiğini belirterek, "Ölümle sonuçlanacağını tahmin edemedim, pişmanım" dedi.

Olay, geçen yıl 2 Mart gecesi Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde meydana geldi. Muratpaşa 5 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli paramedik Hamit Aras, ramazan ayının ilk sahurunu bir arkadaşıyla yaptı. Arkadaşının 'Bende kal' teklifini kabul etmeyip, evine dönmek üzere yola çıkan Aras, taksiyle Doğu Garajı bölgesine geldi. Aras, evine yaklaşık 150 metre kala araçtan inip yürümeye başladı. Savaş İncioğulları (21), İsmail S. (16), Gökhan A. (17) ve Muhammet E.K., Hamit Aras'ın yolunu kesip sigara istedi. Aras, sigara kullanmadığını söyledi. Bu cevabın ardından Aras'a saldıran grup, başına vurup yere düşürdü. Başını kaldırıma çarpan Aras, bilincini kaybetti. Sırt çantasını gasbedip cep telefonunu alan şüpheliler, ardından çantayı yakıp kaçtı.

3 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, meslektaşları Hamit Aras'a ilk müdahalede bulundu. Aras'ın duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Özel hastaneye kaldırılan Aras, buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Aras, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Paramedik Hamit Aras'ın cenazesi, memleketi Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde toprağa verildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin kısa sürede yakaladığı İsmail S., Gökhan A., Savaş İncioğulları ve Muhammet E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Muhammet E.K. ile Savaş İncioğulları tutuklandı, İsmail S. ve Gökhan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SANIKLAR YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

'Kasten öldürme' ve 'Yağma' suçundan yargılanan tutuklu sanıklar Savaş İncioğulları ve Muhammet E.K. yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuksuz sanıklar İsmail S. ve Gökhan A. ise duruşmaya katılmadı. Olay anına ait iyileştirilen güvenlik kamera görüntüleri mahkeme huzurunda yeniden izlendi.

'ÖLÜMLE SONUÇLANACAĞINI TAHMİN EDEMEDİM'

Pişman olduğunu söyleyen Muhammet E.K., "Maktule vurduktan sonra çantayı alan benim. Yumruk attıktan sonra kendimi kaybettim, o an gerçeği çok farklı anladım. Ölümle sonuçlanacağını tahmin edemedim. Böyle bir şey olacağını bilseydim hiç yanına gitmezdim. Pişmanım, takdir mahkemenin" dedi. Savaş İncioğulları da tahliyesini talep ederek, "Biz ölmesini istemedik. Bayıldı zannettik. Pişmanım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Muhammet E.K. ile İsmail S.'nin kemik yaşlarının öğrenilmesi için rapor istedi, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Cinayet, Antalya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Paramedik Cinayeti Davası - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Galatasaray’a transfer olmak için bakın ne yapıyor Galatasaray'a transfer olmak için bakın ne yapıyor
Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret etti Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
Genç kadının ölümündeki cinayet şüphesini “eşarp“ kanıtladı Genç kadının ölümündeki cinayet şüphesini "eşarp" kanıtladı
Katar’da şehit olan ASELSAN teknisyenleri son yolculuklarına uğurlandı Katar'da şehit olan ASELSAN teknisyenleri son yolculuklarına uğurlandı
Ağrı Dağı’nda kayıp alarmı: 4 bin 700 metrede kaybolan kadın dağcı aranıyor Ağrı Dağı'nda kayıp alarmı: 4 bin 700 metrede kaybolan kadın dağcı aranıyor
Ertan Torunoğulları transfer ateşini ile yaktı İşte tribünde izediği isim Ertan Torunoğulları transfer ateşini ile yaktı! İşte tribünde izediği isim
Şehit cenazesinde dikkat çeken anlar Özel ile Bahçeli yan yana Şehit cenazesinde dikkat çeken anlar! Özel ile Bahçeli yan yana
Erol Köse hayatını kaybetti Erol Köse hayatını kaybetti
Anlaşma tamam İşte Zinedine Zidane’ın yeni takımı Anlaşma tamam! İşte Zinedine Zidane'ın yeni takımı

12:37
Kuyumcularda altın kalmadı
Kuyumcularda altın kalmadı
12:18
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri ve savunması
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması
11:50
Bahçeli’den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
11:33
İran’a karşı ittifak genişliyor: İki ülke daha saldırmayı değerlendiriyor
İran'a karşı ittifak genişliyor: İki ülke daha saldırmayı değerlendiriyor
11:04
Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi
Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi
10:53
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
10:48
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
10:34
İsrail basını: Mücteba Hamaney, ABD ile müzakere edilmesi talimatı verdi
İsrail basını: Mücteba Hamaney, ABD ile müzakere edilmesi talimatı verdi
10:19
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
10:17
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş Türkiye’nin kapısını çaldılar
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
09:47
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun aylık geliri
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri
SON DAKİKA: Antalya'da Paramedik Cinayeti Davası - Son Dakika
