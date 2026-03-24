Antalya\'da Paramedik Cinayeti Davası

ANTALYA'da sigara istedikleri paramedik Hamit Aras'ın (30) dövülerek öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklardan Muhammet E.K. (17), maktule yumruk attıktan sonra çantasını gasbettiğini belirterek, "Ölümle sonuçlanacağını tahmin edemedim, pişmanım" dedi.

Olay, geçen yıl 2 Mart gecesi Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde meydana geldi. Muratpaşa 5 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli paramedik Hamit Aras, ramazan ayının ilk sahurunu bir arkadaşıyla yaptı. Arkadaşının 'Bende kal' teklifini kabul etmeyip, evine dönmek üzere yola çıkan Aras, taksiyle Doğu Garajı bölgesine geldi. Aras, evine yaklaşık 150 metre kala araçtan inip yürümeye başladı. Savaş İncioğulları (21), İsmail S. (16), Gökhan A. (17) ve Muhammet E.K., Hamit Aras'ın yolunu kesip sigara istedi. Aras, sigara kullanmadığını söyledi. Bu cevabın ardından Aras'a saldıran grup, başına vurup yere düşürdü. Başını kaldırıma çarpan Aras, bilincini kaybetti. Sırt çantasını gasbedip cep telefonunu alan şüpheliler, ardından çantayı yakıp kaçtı.

3 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, meslektaşları Hamit Aras'a ilk müdahalede bulundu. Aras'ın duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Özel hastaneye kaldırılan Aras, buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Aras, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Paramedik Hamit Aras'ın cenazesi, memleketi Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde toprağa verildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin kısa sürede yakaladığı İsmail S., Gökhan A., Savaş İncioğulları ve Muhammet E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Muhammet E.K. ile Savaş İncioğulları tutuklandı, İsmail S. ve Gökhan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SANIKLAR YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

'Kasten öldürme' ve 'Yağma' suçundan yargılanan tutuklu sanıklar Savaş İncioğulları ve Muhammet E.K. yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuksuz sanıklar İsmail S. ve Gökhan A. ise duruşmaya katılmadı. Olay anına ait iyileştirilen güvenlik kamera görüntüleri mahkeme huzurunda yeniden izlendi.

'ÖLÜMLE SONUÇLANACAĞINI TAHMİN EDEMEDİM'

Pişman olduğunu söyleyen Muhammet E.K., "Maktule vurduktan sonra çantayı alan benim. Yumruk attıktan sonra kendimi kaybettim, o an gerçeği çok farklı anladım. Ölümle sonuçlanacağını tahmin edemedim. Böyle bir şey olacağını bilseydim hiç yanına gitmezdim. Pişmanım, takdir mahkemenin" dedi. Savaş İncioğulları da tahliyesini talep ederek, "Biz ölmesini istemedik. Bayıldı zannettik. Pişmanım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Muhammet E.K. ile İsmail S.'nin kemik yaşlarının öğrenilmesi için rapor istedi, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.