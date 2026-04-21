Antalya'da Pencereden Düşen Adam Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Pencereden Düşen Adam Yaralandı

Antalya\'da Pencereden Düşen Adam Yaralandı
21.04.2026 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Okay U., 4. kattan düştü; itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA'da 4'üncü kattaki evinin penceresinden iş yerlerinin tentelerinin üzerine düşen Okay U., yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan Okay U., itfaiyenin merdivenli sepetiyle tentenin üzerinden alınıp hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede oturan Okay U., bilinmeyen sebeple evinin penceresinden zemin kattaki iş yerinin tentesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tentenin üstünde kalan ve vücudunda kırıklar oluşan Okay U.'ya ekipler müdahale ettiği sırada vatandaşlar da tentenin yırtılmaması için elleriyle desteklemeye çalıştı.

Tente üzerinde ilk müdahalesi yapılan Okay U., sedyeye alınarak itfaiyenin merdivenli sepetiyle aracın üzerine taşındı. Bu sırada yoldan geçen bir kamyonet şoföründen yardım isteyen ekipler, aracın kasasını da kullanarak Okay U.'yu itfaiye aracının üzerinden indirdi. Sedyeyle ambulansa taşınan Okay U., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Antalya, Olaylar, Güncel, Kepez, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Pencereden Düşen Adam Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 14:47:10. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Pencereden Düşen Adam Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.