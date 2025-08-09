KAZA KAMERADA
Antalya'da Ali İhsan G.'nin kullandığı hafif ticari aracın, göreve giden polis memurlarının içinde bulunduğu sivil araca çarptığı anlar, kameraya yansıdı. Görüntülerde; seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsünün sağ şeritten sola doğru manevra yaptığı, ardından aracıyla sivil araca yandan çarptığı yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Polis Aracına Çarpan Ticari Araç Kazası - Son Dakika
